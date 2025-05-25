Фестиваль "Русская Тоскания" в Ворсме отменили из-за угрозы беспилотников Культура и отдых

Организаторы популярного фестиваля "Русская Тоскания" (6+), который ежегодно проходил в Ворсме Нижегородской области, сообщили об отмене мероприятия в 2025 году. Причиной такого решения стали соображения безопасности.

Как пояснили организаторы на своей странице в соцсети, они получили официальное уведомление от министерства региональной безопасности Нижегородской области. В документе указано, что проведение фестиваля невозможно из-за потенциальной угрозы со стороны вражеских беспилотных летательных аппаратов.

"В нынешних условиях отсутствует возможность гарантировать полную безопасность участников и гостей мероприятия", — отмечается в сообщении ведомства.

Организаторы подчеркнули, что решение об отмене фестиваля далось им непросто. Они выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией и надежду на то, что в будущем праздник всё же удастся провести.

В 2024 году фестиваль был на грани отмены из-за нехватки финансирования. В итоге мероприятие провели в более скромном формате без выступлений дорогих артистов.