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Общество

Нижегородцам рассказали, как продвигается благоустройство Автозавода

27 июня 2025 11:49  [94] Общество
Нижегородцам рассказали, как продвигается благоустройство Автозавода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается активное благоустройство общественных пространств. Глава города Юрий Шалабаев совместно с жителями оценил ход работ в Автозаводском районе на улице Веденяпина и у здания Автозаводского универмага. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На улице Веденяпина завершается создание новой зоны отдыха, уже появились пешеходные дорожки, освещение, скамейки, деревья и современный детский городок. Работы идут с опережением графика. Подрядчик отмечает, что особое внимание уделяется сохранению зеленых насаждений.

Дополнительно в районе проводится ремонт тротуаров, обновляются пешеходные зоны на улицах Веденяпина и Ватутина. Сейчас подрядчик завершает подготовку основания, а на следующей неделе начнется укладка асфальта.

Особое внимание уделено территории у Автозаводского универмага, который является объектом культурного наследия. Ранее около здания было много торговых павильонов, но теперь пространство освободили и благоустраивают. Главным элементом благоустройства станет панно из черного гранита с гравировкой карты района. На ней обозначат знаковые архитектурные объекты — радиусный дом, квартал "серобусыгинского" типа, микрорайон Соцгород-2 и другие.

В Автозаводском районе благоустройство охватывает более полутора километров. Завершены основные работы по озеленению, установке малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, а также теннисных столов. В ближайшее время предстоит уложить резиновое покрытие на детской площадке и завершить устройство газонов. Кроме того, здесь появится велодорожка, которая войдёт в единую велосеть района.

Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Как отметил Юрий Шалабаев, в этом году в городе благоустраиваются пять общественных территорий.

Ранее сообщалось, что стартовала финальная стадия обновления дорожного покрытия на улице Академика Блохиной в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Автозаводский район Благоустройство Юрий Шалабаев
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