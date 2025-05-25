Благоустройство парка имени 1 Мая близится к завершению Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Работы по второму этапу обновления парка имени 1 Мая близки к завершению. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.

Напомним, работы в рамках второго этапа благоустройства стартовали весной этого года, а первый этап реконструкции завершился до 2025 года. С осени прошлого года подрядчики вывезли с территории около 15 тысяч тонн мусора, демонтировали устаревшие фундаменты аттракционов и разрушенные дорожки, проложили новые инженерные сети, завезли плодородный грунт и выполнили целый ряд подготовительных работ.

На данный момент подрядные организации завершают основные работы. Уже установлены новые опоры освещения, монтируется детская игровая площадка, ведется благоустройство газонов, которые находятся в стадии прорастания. Также проводится ремонт входных групп.

Дополнительно продолжается прокладка электрических сетей к новой трансформаторной подстанции, расположенной на территории парка. Эти работы выполняет ПАО "МРСК Центра".

Дирекция парков и скверов поддерживает постоянную связь с энергетиками, чтобы как можно скорее завершить все этапы и открыть обновленный парк для жителей и гостей Нижнего Новгорода. Парк планировалось открыть для посетителей уже этим летом.

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