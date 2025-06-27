Почти сотню мигрантов задержали в Нижнем Новгороде (видео) Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Пятерых мигрантов выдворят из России после очередного рейда в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Отмечается, что по итогам рейда в Канавинском районе в отдел по вопросам миграции ОП №2 Управления МВД России по Нижнему Новгороду были доставлены 97 иностранных граждан, где их проверили по базам данных МВД России.

В итоге в отношении шести иностранцев составлены административные протоколы за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. Суд назначил всем шестерым штрафы в размере 2 000 рублей. В отношении пяти из них принято решение о выдворении с территории Российской Федерации.

Полицейские также провели профилактические беседы с иностранными гражданами, напомнив об ответственности за несоблюдение миграционного законодательства.

В региональном МВД подчеркнули, что подобные мероприятия будут продолжены. Их цель — пресечь незаконное пребывание иностранных граждан в стране и выявить работодателей, нарушающих миграционные нормы.

Ранее сообщалось, что 14 нелегальных мигрантов выявили на стройке в Нижнем Новгороде.