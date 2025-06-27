Почти сотню мигрантов задержали в Нижнем Новгороде (видео)

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Пятерых мигрантов выдворят из России после очередного рейда в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Отмечается, что по итогам рейда в Канавинском районе в отдел по вопросам миграции ОП №2 Управления МВД России по Нижнему Новгороду были доставлены 97 иностранных граждан, где их проверили по базам данных МВД России.
В итоге в отношении шести иностранцев составлены административные протоколы за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. Суд назначил всем шестерым штрафы в размере 2 000 рублей. В отношении пяти из них принято решение о выдворении с территории Российской Федерации.
Полицейские также провели профилактические беседы с иностранными гражданами, напомнив об ответственности за несоблюдение миграционного законодательства.
В региональном МВД подчеркнули, что подобные мероприятия будут продолжены. Их цель — пресечь незаконное пребывание иностранных граждан в стране и выявить работодателей, нарушающих миграционные нормы.
Ранее сообщалось, что 14 нелегальных мигрантов выявили на стройке в Нижнем Новгороде.
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