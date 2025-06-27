Оценки за поведение начнут ставить в школах семи регионов России Общество

Фото: Александр Воложанин

В российских школах с сентября 2025 года начнётся эксперимент по введению оценок за поведение учеников. Нововведение затронет начальные и основные классы (с первого по восьмой) в 84 образовательных учреждениях, расположенных в семи регионах страны. Об этом сообщает 360.ru.

В эксперименте примут участие школы из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из Луганской Народной Республики, Чечни и Республики Мордовия.

Идея возвращения оценок за поведение была озвучена в конце 2024 года и получила одобрение президента Владимира Путина. Министерство просвещения подготовило соответствующий приказ и представило его на общественное обсуждение.

По задумке ведомства, оценку за поведение будет выставлять классный руководитель, при этом учитывая мнения других учителей и администрации школы. Это должно обеспечить более объективный подход к оцениванию.

В качестве цели нововведения называется повышение дисциплины и развитие у школьников чувства ответственности. Предполагается, что система поможет снизить уровень конфликтов в школах, в том числе агрессию по отношению к учителям, а также укрепит воспитательную составляющую образования.

Положительные оценки будут поощрять учеников за уважительное отношение к окружающим, соблюдение школьных правил и социальную активность. Ведомство также подчеркивает, что инициатива направлена на формирование у детей традиционных духовно-нравственных ценностей.

Пока не утверждена единая система оценивания. Школам, участвующим в пилоте, предложено выбрать одну из трёх моделей: зачет/незачет, трехуровневую шкалу (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) или классическую пятибалльную.

Какие именно критерии будут использоваться, до конца не определено. Однако уже известно, что оценка будет формироваться на основе дисциплинированности, соблюдения норм поведения, участия в жизни школы и правомерности действий ученика.

Плохая оценка за поведение, как ожидается, будет иметь последствия. Власти подчеркивают, что такая отметка должна быть равнозначна академическим и влиять на образовательную траекторию школьника.

Если эксперимент покажет положительные результаты, ведомство готово распространить практику на все школы страны уже с января 2026 года. Решение о масштабировании будет приниматься после обсуждения итогов пилота с педагогами и родителями.

Ранее сообщалось, что 800 дополнительных бюджетных мест открыли в нижегородских колледжах и техникумах.