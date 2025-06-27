Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 июня 2025 14:40  [9] До +22 градусов обещают нижегородцам в эти выходные
27 июня 2025 14:04  [92] Два нижегородских университета вошли в топ-100 лучших вузов России
27 июня 2025 13:46  [114] Новый электробус Э-6 соединит "Цветы" и 4-й Нагорный микрорайон
27 июня 2025 13:32  [104] В России появятся телефонные звонки с логотипами — Билайн и TECNO интегрируют новую технологию
27 июня 2025 13:29  [113] Оценки за поведение начнут ставить в школах семи регионов России
27 июня 2025 12:37  [124] Минэкологии начало проверку из-за появления "молочной" реки в Кстове
27 июня 2025 11:49  [154] Нижегородцам рассказали, как продвигается благоустройство Автозавода
27 июня 2025 11:00  [168] Экс-застройщику "Окского берега" дали 6 лет за хищение средств дольщиков
27 июня 2025 10:46  [205] Второй нижегородец заразился клещевым энцефалитом
27 июня 2025 10:16  [475] Матвиенко восхитилась Нижним Новгородом и похвалила Глеба Никитина
Общество

Оценки за поведение начнут ставить в школах семи регионов России

27 июня 2025 13:29  [113] Общество
Оценки за поведение начнут ставить в школах семи регионов России

Фото: Александр Воложанин

В российских школах с сентября 2025 года начнётся эксперимент по введению оценок за поведение учеников. Нововведение затронет начальные и основные классы (с первого по восьмой) в 84 образовательных учреждениях, расположенных в семи регионах страны. Об этом сообщает 360.ru.

В эксперименте примут участие школы из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из Луганской Народной Республики, Чечни и Республики Мордовия.

Идея возвращения оценок за поведение была озвучена в конце 2024 года и получила одобрение президента Владимира Путина. Министерство просвещения подготовило соответствующий приказ и представило его на общественное обсуждение.  

По задумке ведомства, оценку за поведение будет выставлять классный руководитель, при этом учитывая мнения других учителей и администрации школы. Это должно обеспечить более объективный подход к оцениванию.

В качестве цели нововведения называется повышение дисциплины и развитие у школьников чувства ответственности. Предполагается, что система поможет снизить уровень конфликтов в школах, в том числе агрессию по отношению к учителям, а также укрепит воспитательную составляющую образования.

Положительные оценки будут поощрять учеников за уважительное отношение к окружающим, соблюдение школьных правил и социальную активность. Ведомство также подчеркивает, что инициатива направлена на формирование у детей традиционных духовно-нравственных ценностей.

Пока не утверждена единая система оценивания. Школам, участвующим в пилоте, предложено выбрать одну из трёх моделей: зачет/незачет, трехуровневую шкалу (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) или классическую пятибалльную.

Какие именно критерии будут использоваться, до конца не определено. Однако уже известно, что оценка будет формироваться на основе дисциплинированности, соблюдения норм поведения, участия в жизни школы и правомерности действий ученика.

Плохая оценка за поведение, как ожидается, будет иметь последствия. Власти подчеркивают, что такая отметка должна быть равнозначна академическим и влиять на образовательную траекторию школьника.

Если эксперимент покажет положительные результаты, ведомство готово распространить практику на все школы страны уже с января 2026 года. Решение о масштабировании будет приниматься после обсуждения итогов пилота с педагогами и родителями.

Ранее сообщалось, что 800 дополнительных бюджетных мест открыли в нижегородских колледжах и техникумах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Школы школьники
Поделиться:
Новости по теме
27 июня 2025 09:00  [165] Выпускные этим летом пройдут у 67 тысяч нижегородцев
26 июня 2025 15:24  [316] Нижегородские старшеклассники могут записаться на бесплатные курсы "Код будущего. Искусственный интеллект"
06 июня 2025 11:38  [988] Дети будущего. Как поездка в Иннополис изменила школьников из Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных