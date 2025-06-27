Минэкологии начало проверку из-за появления "молочной" реки в Кстове Общество

Фото: телеграм-канал "Кстати"

Нижегородцы обеспокоены молочным цветом реки в Кстове. Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", в минэкологии региона уже в курсе случившегося. Ведется проверка.

Видео с "молочной" речкой за Академией самбо местные жители разместили в соцсетях. Они считают, что водоем окрасился из-за экологических нарушений. По их словам, такое происходит не впервой.

В региональном министерстве экологии пообещали озвучить результаты проверки чуть позже.

Напомним, что в апреле 2025 года нижегородцы пожаловались на изменение цвета реки Рахма под Кстовом. Специалисты выехали на место и не обнаружили белой воды.

Также мы рассказывали, что в Ленинском районе продолжается расчистка берега у реки Борзовка. Ранее горожане пожаловались на обилие мусора.