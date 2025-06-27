Минэкологии начало проверку из-за появления "молочной" реки в Кстове

Фото:
Нижегородцы обеспокоены молочным цветом реки в Кстове. Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", в минэкологии региона уже в курсе случившегося. Ведется проверка.
Видео с "молочной" речкой за Академией самбо местные жители разместили в соцсетях. Они считают, что водоем окрасился из-за экологических нарушений. По их словам, такое происходит не впервой.
В региональном министерстве экологии пообещали озвучить результаты проверки чуть позже.
Напомним, что в апреле 2025 года нижегородцы пожаловались на изменение цвета реки Рахма под Кстовом. Специалисты выехали на место и не обнаружили белой воды.
Также мы рассказывали, что в Ленинском районе продолжается расчистка берега у реки Борзовка. Ранее горожане пожаловались на обилие мусора.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+