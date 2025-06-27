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Общество

Минэкологии начало проверку из-за появления "молочной" реки в Кстове

27 июня 2025 12:37  [92] Общество
Минэкологии начало проверку из-за появления молочной реки в Кстове

Фото: телеграм-канал "Кстати"

Нижегородцы обеспокоены молочным цветом реки в Кстове. Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", в минэкологии региона уже в курсе случившегося. Ведется проверка. 

Видео с "молочной" речкой за Академией самбо местные жители разместили в соцсетях. Они считают, что водоем окрасился из-за экологических нарушений. По их словам, такое происходит не впервой. 

В региональном министерстве экологии пообещали озвучить результаты проверки чуть позже. 

Напомним, что в апреле 2025 года нижегородцы пожаловались на изменение цвета реки Рахма под Кстовом. Специалисты выехали на место и не обнаружили белой воды. 

Также мы рассказывали, что в Ленинском районе продолжается расчистка берега у реки Борзовка. Ранее горожане пожаловались на обилие мусора. 

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Теги:
Кстово Река Экология
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