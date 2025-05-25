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Культура и отдых

Только три озера в Нижнем Новгороде оказались пригодными для купания

23 июня 2025 11:27  [155] Культура и отдых
Только три озера в Нижнем Новгороде оказались пригодными для купания

Роспотребнадзор по Нижегородской области продолжает следить за соблюдением санитарных норм на местах массового отдыха у воды. Так, на 20 июня официально открыты 22 пляжа, из которых 14 расположены в Нижнем Новгороде.

В течение всего летнего сезона на этих пляжах проводится регулярный лабораторный контроль. Специалисты берут пробы воды в зонах купания и проверяют их по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" и её филиалы провели более 900 исследований воды. Анализы охватывали санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические параметры.

На сегодняшний день пригодными для купания в Нижнем Новгороде признаны озеро ПКиО 2 очереди на Молодежном проспекте, озеро Силикатное (пляжи на улице Ленина 19Б и 23) и озеро Светлоярское (пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля).

На Бору безопасным оказалось Юрасовское озеро, в Богородске специалисты одобрили только озеро "У Крутой горы".

В Выксе для купания в Верхнем пруду можно выбрать пляжи "Беленький песочек", а также зоны на улицах Верхнепрудной и Максима Горького.

В Семенове пригодным оказалось озеро Верхнее, в Лыскове – река Волга, а в Дзержинске – озеро Святое в поселке Пушкино.

При этом ранее список разрешенных для купания водоемов был больше

Здесь можно прочитать, как возникает церкариоз и как его избежать.

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Теги:
Водоёмы Купальный сезон пляжи
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