Вечер памяти "Дети войны и Бессмертный полк" прошел в Совете ветеранов АПЗ Общество

20 июня, в канун дня начала Великой Отечественной войны, в Совете ветеранов АПЗ прошел вечер "Дети войны и Бессмертный полк".

Мероприятие объединило несколько поколений. На встречу были приглашены дети войны, труженики тыла, нынешнее поколение ветеранов и учащиеся лицея. Гости принесли архивные документы, фотографии тех далеких времен и поделились воспоминаниями.

Валентина Лилова рассказала, как ее семья оказалась в нашем городе.

"Мы жили под Москвой, папа – военный. Когда началось наступление, нас отправили в Новосибирск. На одной из станций мама пошла за водой. Кто-то окликнул ее по имени. Оказалось, родной брат. Он жил в Арзамасе и уговорил ее остаться. Времени на раздумье не было, почти на ходу мы покинули поезд, где остались все документы, их долгое время пришлось восстанавливать. Вскоре пришло известие, что отец погиб. Он похоронен на окраине Воронежа в 1942 году".

В памяти Надежды Алыповой – воспоминания о памятной встрече с диктором всесоюзного радио Юрием Левитаном.

"В 1960-х годах этот человек-легенда приезжал в наш город и мне посчастливилось увидеть и услышать его, – рассказала Надежда Петровна. – Он был невысокого роста, но с могучим голосом. Все тогда просили его повторить заветные слова, что наступила Победа".

Встреча прошла по-домашнему тепло и душевно. На столах – картошка в мундире с соленьями, солдатская каша, ароматный чай с пирогами от заводского комбината питания.

Несколько военных песен спел заводской хор "Легенда", выступили лицеисты. Громко аплодировали гости ветеранам АПЗ Нине Карауловой, Тамаре Хахиной, прочитавшим стихи, а также музыкальным номерам в исполнении Надежды Мочаловой.

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Александр Барыкин