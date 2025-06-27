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Происшествия

Сормовчанин попался на фиктивной прописке мигранта в своей квартире

27 июня 2025 20:00  [4] Происшествия
Сормовчанин фиктивно прописал мигранта в своей квартире

В Сормовском районе Нижнего Новгорода выявлен случай незаконной постановки на миграционный учет гражданина из ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, 53-летний нижегородец за денежное вознаграждение зарегистрировал иностранца в своей квартире на улице Станиславского. При этом он достоверно знал, что тот не собирается там проживать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 97 мигрантов задержали в ходе рейда в Канавинском районе.

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Теги:
МВД Мигранты Уголовное дело
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