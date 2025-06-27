Сормовчанин попался на фиктивной прописке мигранта в своей квартире Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода выявлен случай незаконной постановки на миграционный учет гражданина из ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, 53-летний нижегородец за денежное вознаграждение зарегистрировал иностранца в своей квартире на улице Станиславского. При этом он достоверно знал, что тот не собирается там проживать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 97 мигрантов задержали в ходе рейда в Канавинском районе.