Сормовчанин попался на фиктивной прописке мигранта в своей квартире

В Сормовском районе Нижнего Новгорода выявлен случай незаконной постановки на миграционный учет гражданина из ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным полиции, 53-летний нижегородец за денежное вознаграждение зарегистрировал иностранца в своей квартире на улице Станиславского. При этом он достоверно знал, что тот не собирается там проживать.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 97 мигрантов задержали в ходе рейда в Канавинском районе.
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