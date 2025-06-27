Охват населения вакцинацией от кори в Нижегородской области достигает 95% Общество

В Нижегородской области сохраняется высокий уровень охвата вакцинацией от кори — он составляет 95%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе имеется достаточный запас вакцины. Временные перебои с поставками, которые могут возникать по причинам, не зависящим от области, не оказывают критического влияния на темпы иммунизации.

После поступления новых партий препараты оперативно распределяются по медицинским учреждениям. Жители приглашаются на прививки в соответствии с очередностью.

"Такая система позволяет быстро компенсировать отставание по вакцинации и удерживать рекомендуемый уровень в 95%", — отметили в минздраве.

Ранее сообщалось, что в июне в Нижнем Новгороде выявили сразу два случая заболевания корью у школьников в Советском районе. Также стало известно, что по итогам 2024 года в Нижегородской области зафиксировано заметное снижение заболеваемости, несмотря на общий рост в целом по России.