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Политика

Почти 30 соглашений заключила Нижегородская область с Белоруссией

27 июня 2025 17:52  [1] Политика
Почти 30 соглашений заключила Нижегородская область с Белоруссией

Фото: Никита Духник

На пленарном заседании XII Форума регионов России и Беларуси, прошедшем на территории Нижегородской ярмарки, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом о развитии межрегионального сотрудничества. Мероприятие собрало высокопоставленных гостей, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, главу Совета Республики Беларуси Наталью Кочанову и заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Президенты России и Беларуси — Владимир Путин и Александр Лукашенко — направили участникам форума видеообращения. Глава российского государства поблагодарил делегатов за вклад в укрепление стратегического партнёрства и Союзного государства, подчеркнув особое значение молодёжи в этом процессе.

По словам Владимира Путина, необходимо создавать условия для раскрытия потенциала молодых людей, помогать им реализовывать себя и формировать устойчивые духовно-нравственные ориентиры. Он отметил важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне и подчеркнул, что молодое поколение должно знать о подвиге своих предков.

Александр Лукашенко в своей речи акцентировал внимание на вызовах, с которыми сталкивается современная молодёжь. Белорусский лидер отметил, что в условиях информационного давления и гибридных угроз важно защитить молодое поколение от ложных идеологий и помочь им сформировать активную гражданскую позицию, основанную на уважении к истории и традиционным ценностям.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что межрегиональное сотрудничество России и Беларуси — это ключевой элемент Союзного государства, основанного на доверии, равноправии и общих ценностях. Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны народы двух стран сражались плечом к плечу, и сегодня совместно защищают историческую правду.

Особое внимание Валентина Матвиенко уделила встрече молодых парламентариев и представителей молодёжных организаций, состоявшейся в рамках форума.

Наталья Кочанова, глава Совета Республики Беларуси, отметила символичность проведения форума в Нижнем Новгороде — городе трудовой доблести. Она подчеркнула, что молодёжь — это стратегический ресурс, на который возлагаются надежды в деле укрепления интеграции и построения мирного будущего.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко напомнил, что в этом году исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о молодёжной политике между Россией и Беларусью. Он сообщил, что в ближайшее время планируется разработка новой стратегии в этой сфере, а также обновление действующего соглашения. Это, по его мнению, откроет дополнительные возможности для развития молодёжного потенциала обеих стран.

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что в рамках форума Нижегородская область подписала около 30 соглашений о сотрудничестве с белорусскими партнёрами. Он подчеркнул, что экономические и культурные связи между регионом и Республикой Беларусь имеют глубокие исторические корни и активно развиваются в современных условиях.

В числе успешных примеров взаимодействия Никитин назвал совместное производство трамваев и электробусов "МиНиН", участие белорусских компаний в строительных проектах в Нижегородской области, а также вклад нижегородских специалистов в возведение Белорусской АЭС.

Отдельное внимание губернатор уделил вопросам патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Он рассказал о развитии молодёжной политики в регионе, создании новой инфраструктуры, проведении масштабных мероприятий и реализации проекта "Уроки с путешествием", в рамках которого около 600 школьников из Нижегородской области посетили Минск и Брест.

Глеб Никитин также отметил значимость совместной военно-мемориальной работы. В частности, он упомянул ежегодные поездки воспитанников арзамасского клуба "Рассвет" в Могилёвскую область, а также поисковые экспедиции клуба "Виккру", в ходе которых были перезахоронены останки более 220 воинов и установлены имена 35 героев.

В завершение губернатор рассказал об участии кадетских корпусов из России и Беларуси в парадах в Минске и Нижнем Новгороде, а также о запуске образовательной программы "Школа поисковых командиров", направленной на формирование у молодёжи чувства ответственности и уважения к историческому наследию.

Ранее сообщалось, что Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова поблагодарила губернатора Глеба Никитина за радушный прием в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Белоруссия Глеб Никитин Соглашение
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