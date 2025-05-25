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Политика

Нижний Новгород установил побратимские связи с белорусским Гомелем

27 июня 2025 09:15  [4] Политика
Нижний Новгород установил побратимские связи с белорусским Гомелем

Нижний Новгород и белорусский город Гомель официально стали городами-побратимами. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев на своей странице в социальных сетях.

Инициатива заключения соглашения о побратимстве исходила от гомельской стороны. Теперь Гомель стал вторым белорусским городом, с которым Нижний Новгород развивает партнерские отношения. Ранее такое сотрудничество было установлено с Минском.

Церемония подписания соглашения состоялась 26 июня. В рамках мероприятия мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов обсудили направления дальнейшего взаимодействия между городами.

Кроме того, стороны провели совместную секцию в рамках Форума регионов России и Белоруссии (12+), где закрепили планы по совместной работе в различных сферах. Участники отметили конструктивный характер диалога и выразили уверенность в успешном развитии партнерства.

Ранее сообщалось, что генконсульство Беларуси торжественно открыли в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Белоруссия Побратим
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