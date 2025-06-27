Иностранные переселенцы охотно запускают бизнес в Нижегородской области Экономика

Фото: агентство "ОКА"

Нижегородская область стала первой площадкой для выездной панельной дискуссии международной платформы The Bridge — формата открытого диалога между государственными структурами, бизнесом и иностранными переселенцами из недружественных стран.

Организатором мероприятия выступило агентство "ОКА" при содействии правительства региона, клуба экспатов The Bridge и международного сообщества ICANN.

В дискуссии приняли участие более 50 человек: представители власти, зарубежные предприниматели и эксперты, которые обсудили успешные кейсы интеграции и развития бизнеса в регионе.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин подчеркнул, что регион открыт к новым партнёрствам и инициативам, способствующим адаптации переселенцев.

"Мы рассматриваем переселенцев как активных участников социально-экономического развития. Их интеграция — это возможность для роста, где бизнес, власть и общество действуют сообща. Важно, чтобы предприниматели из других стран знали о преимуществах ведения бизнеса в Нижегородской области и могли воспользоваться всеми мерами поддержки", — отметил он.

Генеральный директор агентства "ОКА" Якоб Пиннекер сообщил, что на сегодняшний день поступило более 660 заявок на переезд в регион, при этом предприниматели входят в пятёрку наиболее востребованных категорий специалистов.

В своей презентации он рассказал о комплексной системе поддержки, которую предлагает агентство: от помощи в адаптации до содействия в запуске собственного дела.

"Мы выстраиваем модель, основанную на обратной связи. Это позволяет быстро вовлекать новых жителей в местное сообщество, помогать им реализовывать бизнес-идеи и чувствовать себя частью региона", — пояснил Пиннекер.

Он также акцентировал внимание на том, что важно не только выявлять трудности, но и отмечать реальные успехи переселенцев.

Так, предприниматель из Новой Каледонии Лоран Кларо со своим проектом Black to green уже прошёл аудит бизнес-модели и находится на стадии её совершенствования. А фермер Юрий Илиади представил сыры, изготовленные по греческим рецептам, которые он производит в регионе уже шесть лет.

"Поддержка переселенцев — это инвестиция в человеческий капитал. Она способствует инновациям и развитию предпринимательства. Дружба и взаимовыручка — основа успешного общества, особенно для тех, кто начинает жизнь заново", — отметил Юрий Илиади.

Семья Демпферт из Германии, переехавшая в Нижегородскую область полгода назад, также проходит этап интеграции. Супруги Торстен и Рита вместе с дочерьми получили разрешение на временное проживание и планируют найти работу, закрепиться в регионе и участвовать в жизни местного сообщества.

В ходе дискуссии участники обменялись опытом, обсудили вызовы и перспективы, а также представили идеи в сферах бизнеса и социальной адаптации.

Основатель ассоциации RuGBC (Russian Green Building Council) Гай Имс отметил, что выбор Нижнего Новгорода в качестве места проведения первой выездной сессии The Bridge был неслучайным.

"Регион демонстрирует устойчивый рост, предлагает уникальные инвестиционные возможности и активно поддерживает иностранных переселенцев. Здесь создаются условия, в которых бизнес может развиваться. Сегодня с нами потенциальные инвесторы, готовые вложиться в перспективные проекты Нижегородской области", — подчеркнул он.

Иностранные предприниматели внимательно оценивают кадровый потенциал региона, уровень заработной платы и издержки при запуске производства. Всё это делает Нижегородскую область привлекательной для открытия новых предприятий и привлечения инвестиций.

Напомним, в июле 2024 года стартовала реализация новой концепции работы агентства "ОКА" по содействию переселению иностранцев из недружественных стран в Россию. Она осуществляется в рамках Указа Президента РФ №702. Основная цель — создание комфортных условий для миграции, упрощение въезда и адаптации через механизм "одного окна", а также разработка законодательных инициатив и целевых программ для привлечения иностранных специалистов в регион.

Ранее сообщалось, что почти 640 иностранцев готовы вести бизнес в Нижегородской области.