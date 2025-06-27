5,7 тысяч пьяных водителей наказали в Нижегородской области в 2025 году

С начала 2025 года сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области выявили 5706 случаев управления автомобилем с признаками опьянения. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале регионального ведомства.
У 5035 водителей состояние опьянения было подтверждено результатами освидетельствования. Еще 2199 человек отказались проходить процедуру, что приравнивается к признанию вины по действующему законодательству.
Особую тревогу вызывает число тех, кто повторно сел за руль в нетрезвом виде. Таких нарушителей оказалось 671. Все они ранее уже были лишены водительских прав, и теперь в отношении них предусмотрена уголовная ответственность.
Инспекторы продолжают системную работу по выявлению водителей в состоянии опьянения, подчеркивая, что нетерпимость к таким нарушениям — ключевой элемент обеспечения безопасности на дорогах.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Нижегородской области введут новый порядок выявления пьяных водителей.
Также мы рассказывали, что ученые ННГУ научили искусственный интеллект распознавать пьяных по голосу.
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