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Общество

Нижегородцам напомнили о важности обращения за помощью к психологам

25 июня 2025 13:58  [82] Общество
Нижегородцам напомнили о важности обращения за психиатрической помощью

Фото: Александр Воложанин

Стереотипы и мифы до сих пор мешают людям своевременно обращаться за психиатрической и психотерапевтической помощью. На лекции проекта "Научный Нижний" в ННГУ врач Дарья Петрова рассказала, почему важно заботиться о психическом здоровье и как распознать первые тревожные сигналы. Об этом пишет pravda-nn.ru.

По словам специалиста, психические расстройства — не редкость: с ними живут около 13% населения, а в течение жизни с теми или иными симптомами сталкивается почти половина людей. Однако из-за общественных стереотипов многие боятся признать проблему. Это связано с так называемой стигматизацией — предвзятым отношением к людям с ментальными расстройствами, существующим как в обществе, так и на уровне самого человека.

Петрова развенчала распространённые мифы о психиатрии. Например, что психические расстройства неизлечимы, а антидепрессанты превращают человека в "овощ". На самом деле многие заболевания успешно лечатся, особенно при сочетании медикаментов и психотерапии. Современные препараты подбираются индивидуально, с учётом переносимости.

Также врач подчеркнула важность валидации — принятия чувств и эмоций как своих, так и другого человека. Это помогает не только поддержать близких, но и научиться лучше понимать себя.

Еще психиатр напомнила: признание проблемы — это не слабость, а первый шаг к выздоровлению. Забота о ментальном здоровье — проявление уважения к себе.

Ранее киберпсихологи ННГУ выяснили, что совместный просмотр фильма вызывает более сильные эмоции по сравнению с одиночным.

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Теги:
Здоровье психология
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