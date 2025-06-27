Власти упразднили Кстовский округ
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2025 17:14  [141] Юристы и врачи объяснили, когда депрессия может стоить водительских прав
28 июня 2025 17:08  [122] Ольга Петрова обсудила с талантливой молодежью развитие Нижегородской области
28 июня 2025 16:56  [117] Мощная магнитная буря накроет Нижний Новгород 2 июля
28 июня 2025 14:52  [169] Яркое зарево над Кстовом насторожило жителей ночью 28 июня
28 июня 2025 13:36  [204] Минздрав обучает нижегородских врачей общению с участниками СВО
28 июня 2025 12:06  [237] Нижегородцам напомнили об ответственности за проникновение на энергообъекты
28 июня 2025 11:40  [205] Врачи предупредили нижегородцев о риске "синдрома курьера"
28 июня 2025 11:25  [187] Семь водоемов безопасны для купания в Нижнем Новгороде
28 июня 2025 10:38  [180] Аллею Дружбы в парке 800-летия Нижнего Новгорода благоустроят за лето
28 июня 2025 09:30  [293] Глеб Никитин поздравил нижегородскую молодежь с праздником 28 июня
Общество

Ольга Петрова обсудила с талантливой молодежью развитие Нижегородской области

28 июня 2025 17:08  [122] Общество
Ольга Петрова обсудила с талантливой молодежью развитие Нижегородской области

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова встретилась с талантливой молодежью Нижегородской области в рамках фестиваля "День молодежи-2025" 28 июня. Мероприятие в Академии Маяк имени Сахарова посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Молодёжь - это всегда про движение, рост и созидание. Я хотела бы пожелать каждому из вас, чтобы вы всегда были в движении к вашим целям и задачам. Россия - страна больших возможностей", — сказала Петрова.

В рамках открытого диалога участники рассказали о своих достижениях и проектах. Представители вузов, колледжей, молодежных организаций и предприятий поделились своими историями, а также задали вопросы о перспективах развития и государственной поддержке для молодежи.

Отвечая на вопрос о том, почему молодежь должна выбирать Нижний Новгород для дальнейшей работы и жизни, Ольга Петрова отметила, что столица Поволжья является городом развития и мощнейшего потенциала. 

"Характером Нижний очень похож на характер молодежи - амбициозный, ставит какие-то задачи, которые кажутся недопустимыми. И молодежь такая же", — отметила замминистра.

Когда речь зашла о поддержке молодых студентов и ученых, которые хотят продолжать свою технологическую деятельность, Ольга Петрова напомнила о существующих грантах, программах научного развития и инженерных школах.

Кроме того, была затронута идея создания библиотек успешных проектов, которые уже прошли экспертную оценку, имеют все отчеты и документацию. Такая база данных могла бы стать полезным инструментом для начинающих предпринимателей и исследователей. Федеральная чиновница поддержала идею, отметив, что взяла предложение в работу. Она также добавила, что подобная инициатива может быть реализована на уровне субъектов страны, опираясь на устойчивые и надежные практики, что позволит сформировать фундамент для дальнейшего роста.

Также в рамках мероприятия замминистра науки и высшего образования РФ и министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева наградили почетными грамотами самых ярких представителей молодежи в регионе, которые уже добились каких-то результатов в своей сфере.

В разговоре с журналистами замминистра отметила, что Нижегородская область — один из ведущих субъектов страны, способный эффективно адаптировать и транслировать федеральные инициативы на местный уровень. Она подчеркнула, что молодёжь в регионе хорошо ориентируется в актуальной повестке, понимает свои задачи, а также активно взаимодействует с представителями работодателей, образовательных учреждений и профессиональных сообществ.

"Это очень важно, когда ты видишь, что и губернатор ставит амбициозные цели и учит своим личным примером. Ребята видят того самого наставника, значимого взрослого и следуют за мечтой, целью, которая у каждого своя, но все они о развитии нашей большой страны возможностей", - подытожила Ольга Петрова.

Ранее сообщалось, что две тысячи молодых участников, среди которых половина - иностранцы, соберутся на Слете Всемирного фестиваля молодежи (12+) в Нижнем Новгороде этой осенью.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Ольга Петрова Праздники
Поделиться:
Новости по теме
28 июня 2025 09:30  [293] Глеб Никитин поздравил нижегородскую молодежь с праздником 28 июня
23 июня 2025 12:00  [529] Продажу алкоголя ужесточат в Нижнем Новгороде в День молодежи
05 июня 2025 18:24  [1256] Нижегородская область заняла 2 место в рейтинге по реализации молодежной политики
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных