Ольга Петрова обсудила с талантливой молодежью развитие Нижегородской области Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова встретилась с талантливой молодежью Нижегородской области в рамках фестиваля "День молодежи-2025" 28 июня. Мероприятие в Академии Маяк имени Сахарова посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Молодёжь - это всегда про движение, рост и созидание. Я хотела бы пожелать каждому из вас, чтобы вы всегда были в движении к вашим целям и задачам. Россия - страна больших возможностей", — сказала Петрова.

В рамках открытого диалога участники рассказали о своих достижениях и проектах. Представители вузов, колледжей, молодежных организаций и предприятий поделились своими историями, а также задали вопросы о перспективах развития и государственной поддержке для молодежи.

Отвечая на вопрос о том, почему молодежь должна выбирать Нижний Новгород для дальнейшей работы и жизни, Ольга Петрова отметила, что столица Поволжья является городом развития и мощнейшего потенциала.

"Характером Нижний очень похож на характер молодежи - амбициозный, ставит какие-то задачи, которые кажутся недопустимыми. И молодежь такая же", — отметила замминистра.

Когда речь зашла о поддержке молодых студентов и ученых, которые хотят продолжать свою технологическую деятельность, Ольга Петрова напомнила о существующих грантах, программах научного развития и инженерных школах.

Кроме того, была затронута идея создания библиотек успешных проектов, которые уже прошли экспертную оценку, имеют все отчеты и документацию. Такая база данных могла бы стать полезным инструментом для начинающих предпринимателей и исследователей. Федеральная чиновница поддержала идею, отметив, что взяла предложение в работу. Она также добавила, что подобная инициатива может быть реализована на уровне субъектов страны, опираясь на устойчивые и надежные практики, что позволит сформировать фундамент для дальнейшего роста.

Также в рамках мероприятия замминистра науки и высшего образования РФ и министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева наградили почетными грамотами самых ярких представителей молодежи в регионе, которые уже добились каких-то результатов в своей сфере.

В разговоре с журналистами замминистра отметила, что Нижегородская область — один из ведущих субъектов страны, способный эффективно адаптировать и транслировать федеральные инициативы на местный уровень. Она подчеркнула, что молодёжь в регионе хорошо ориентируется в актуальной повестке, понимает свои задачи, а также активно взаимодействует с представителями работодателей, образовательных учреждений и профессиональных сообществ.

"Это очень важно, когда ты видишь, что и губернатор ставит амбициозные цели и учит своим личным примером. Ребята видят того самого наставника, значимого взрослого и следуют за мечтой, целью, которая у каждого своя, но все они о развитии нашей большой страны возможностей", - подытожила Ольга Петрова.

Ранее сообщалось, что две тысячи молодых участников, среди которых половина - иностранцы, соберутся на Слете Всемирного фестиваля молодежи (12+) в Нижнем Новгороде этой осенью.