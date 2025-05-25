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Общество

Первый Слет Всемирного фестиваля молодежи пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре

22 июня 2025 08:30  [103] Общество
Нижегородская область вошла в топ-5 по заявкам на Слет фестиваля молодежи

Фото: Росмолодежь

Нижегородская область оказалась в числе пяти регионов России с наибольшим количеством заявок на участие в Слете Всемирного фестиваля молодежи (14+), который пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября 2025 года. Об этом сообщили в Росмолодежи.

Мероприятие организовано при поддержке национального проекта "Молодежь и дети".

По информации организаторов, на сегодня день поступило около 40 тысяч заявок из 89 регионов страны. В число лидеров по активности также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, а также республики Татарстан и Башкортостан.

В рамках Слета соберутся 2 000 молодых участников, из которых половина — представители зарубежных стран. Регистрация стартовала в день празднования Дня рождения Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) и продолжится до 20 июля 2025 года на официальном сайте мероприятия.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что Слет станет продолжением ВФМ и площадкой для открытого диалога между молодыми людьми со всего мира. Он подчеркнул, что уже сейчас подано около 40 тысяч заявок, треть из которых — от иностранных участников. Это, по его словам, подтверждает стремление молодежи к объединению и сотрудничеству.

Принять участие в Слете смогут молодые люди до 35 лет, представляющие сферы медиа, креативных индустрий, спорта, образования, науки, госуправления, предпринимательства и IT. Среди критериев отбора — опыт международного взаимодействия, участие в крупных проектах и знание английского языка.

В этом году к участию также приглашаются подростки от 14 до 17 лет. Уже поступило более 7 тысяч заявок от детей, включая около 1 200 из-за рубежа. В отличие от прошлогоднего формата, в 2025 году подростки будут включены в основную программу Слета и смогут участвовать в ключевых мероприятиях.

Генеральный директор дирекции ВФМ Дмитрий Иванов сообщил, что заявки на участие подали представители 176 стран. Он подчеркнул, что организаторы намерены отобрать действительно активных и инициативных молодых людей, которые уже реализуют социальные проекты и готовы к международному взаимодействию.

Слет пройдет в формате интерактивной платформы. В программе — устные баттлы на актуальные темы, иммерсивные шоу, мастер-классы, питчинги проектов и другие активности. Среди уникальных событий — создание самой большой картины в мире, гастрономический пикник на площади перед Нижегородской ярмаркой и мастер-классы на ледовой арене ХК "Торпедо".

Организатором Слета выступает Росмолодежь, соорганизатором — правительство Нижегородской области, оператором — дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

Первый Слет ВФМ пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре. Он станет регулярным событием, проводимым раз в шесть лет, чередуясь с масштабным форумом на 10 тысяч участников.

Ранее сообщалось, что V Всероссийский молодежный межнациональный лагерь "Диалог культур" в Нижнем Новгороде собрал более 200 участников.

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Теги:
Молодежь
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