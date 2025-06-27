Люлин согласен с Лукашенко, что Союзное государство живет благодаря крепким региональным связям Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил результаты Форума регионов в Нижнем Новгороде.

«XII Форум регионов России и Беларуси в Нижнем показывает всему миру, что интеграция двух стран идет успешно. Третий день представители 79 регионов РФ и всех областей Беларуси активно работают в столице Приволжья. Сегодня главные события проходят на Нижегородской ярмарке. Участников пленарного заседания приветствовали по видеосвязи президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко», – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, подводя итоги XII Форума регионов России и Беларуси.

«Союзное государство живет благодаря крепким региональным связям». Это слова белорусского президента, с которым согласен на 100%. За три дня на форуме в Нижнем заключены контракты на общую сумму 20 млрд рублей. Наращиваем сотрудничество в промышленности, цифровизации экономики, развитии нейросетей. Активно обмениваемся опытом нормотворчества: Валентина Ивановна Матвиенко поставила в пример Заксобрание Нижегородской области, отметив, что мы первыми среди парламентов субъектов РФ заключили соглашения о сотрудничестве с советами депутатов всех областей Беларуси», – добавил Евгений Люлин.

«При всей важности экономики, главной темой остается молодежная политика. Как отметила Наталья Ивановна Кочанова, «идет битва за прошлое», которую мы не имеем права проиграть. Поэтому так важно включать молодежь в проекты «Поезд памяти», «Без срока давности», объяснять опасность фальсификаторов истории. Нужна стратегия молодежной политики Союзного государства. Надо объяснять и доказывать нашу правоту! В сентябре Нижний примет Слет Всемирного фестиваля молодежи, приедут тысячи ребят из 130 стран. Белорусов ждем как самых дорогих друзей, чтобы вместе представлять единое Союзное государство», – сказал спикер регионального парламента.

Напомним, что 26 июня в ЗСНО прошло заседание одной из секций Форума по теме "Правовое сотрудничество как условие эффективной интеграции России и Беларуси в рамках союзного государства". Участники, включая представителей законодательных и исполнительных органов власти, научного сообщества двух стран, обсудили пути укрепления правового пространства Союзного государства: необходимость гармонизации законодательства России и Беларуси, защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, цифровизацию правовой сферы и активное вовлечение молодежи в эти процессы.

В этот же день в культурно-просветительском центре «Академия Маяк» в Нижнем Новгороде в рамках работы XII Форума регионов России и Беларуси состоялось совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. Ключевыми темами обсуждения стали актуальные вопросы молодежной политики и парламентаризма. Участники поделились опытом работы по сохранению исторической памяти.

А 27 июня в региональном парламенте состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Документ заключен между Ассоциацией представительных органов муниципальных образований Нижегородской области при Законодательном собрании, Брестским областным Советом депутатов и Брестской областной ассоциацией местных Советов депутатов Республики Беларусь. Подписание соглашения стало результатом конструктивного диалога и общей заинтересованности в развитии связей между российскими и белорусскими регионами на уровне местного самоуправления. Основной целью документа является укрепление сотрудничества, обмен опытом и лучшими практиками в решении вопросов, непосредственно касающихся жизни людей в муниципалитетах.