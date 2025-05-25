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Экономика

Жилищные сертификаты для детей-сирот ввели в Нижегородской области

19 июня 2025 12:05  [178] Экономика
Жилищные сертификаты детям-сиротам ввели в Нижегородской области

Депутаты Заксобрании Нижегородской области в двух чтениях одобрили законопроект о региональных жилищных сертификатах детям-сиротам. Документ был принят на заседании регионального парламента 19 июня.

Напомним, в отличие от федеральной программы, для получения сертификата в рамках региональной меры будет учитываться общий доход всей семьи, а не только личный доход на уровне прожиточного минимума. При этом в расчет будут приниматься не только заработные платы, но и социальные выплаты, такие как пенсии, пособия, стипендии и другие источники дохода.

Сертификат будет доступен нижегородцам с 18 лет.

Размер выплаты будет определяться, исходя из расчета 30 квадратных метров по средней рыночной стоимости жилья в регионе. Таким образом, сумма, предусмотренная в рамках областной программы, составит 3,71 млн рублей. Федеральная норма при этом сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появился "Подарок новорожденному".

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Теги:
Жилье Законодательное собрание Сироты
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