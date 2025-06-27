Что известно о состоянии пострадавших в ДТП на Бекетова

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Пострадавшие в результате ДТП на улице Бекетова Нижнего Новгорода находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщил минздрав Нижегородской области.
В ведомстве напомнили, что в больницы доставили двух взрослых и ребенка. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Напомним, авария произошла вечером 29 июня. В результате столкновения автомобилей марки "ЗАЗ" и "Хонда", последняя вылетела с проезжей части и врезалась в остановку общественного транспорта. Два пешехода погибли на месте. Еще три человека получили серьёзные травмы.
Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП. Все обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками правоохранительных органов.
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