Что известно о состоянии пострадавших в ДТП на Бекетова Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Пострадавшие в результате ДТП на улице Бекетова Нижнего Новгорода находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщил минздрав Нижегородской области.

В ведомстве напомнили, что в больницы доставили двух взрослых и ребенка. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Напомним, авария произошла вечером 29 июня. В результате столкновения автомобилей марки "ЗАЗ" и "Хонда", последняя вылетела с проезжей части и врезалась в остановку общественного транспорта. Два пешехода погибли на месте. Еще три человека получили серьёзные травмы.

Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП. Все обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками правоохранительных органов.