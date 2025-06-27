Прокуратура начала проверку из-за ДТП с погибшими на улице Бекетова

Фото: МЧС по Нижегородской области

Прокуратура начала проверку из-за смертельного ДТП на улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода.

Сообщалось, что вечером 29 июня столкнулись "ЗАЗ" и "Хонда". Второе авто улетело в остановку общественного транспорта. Погибли два пешехода, ранены три человека, включая ребенка.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Ранее появились фотографии с места трагедии, а также видео самой аварии.