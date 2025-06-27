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Прокуратура начала проверку из-за ДТП с погибшими на улице Бекетова

30 июня 2025 07:40  [315]
Прокуратура начала проверку из-за ДТП с погибшими на улице Бекетова

Фото: МЧС по Нижегородской области

Прокуратура начала проверку из-за смертельного ДТП на улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода. 

Сообщалось, что вечером 29 июня столкнулись "ЗАЗ" и "Хонда". Второе авто улетело в остановку общественного транспорта. Погибли два пешехода, ранены три человека, включая ребенка. 

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители. 

Ранее появились фотографии с места трагедии, а также видео самой аварии

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Теги:
ДТП Прокуратура Советский район
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