Прокуратура начала проверку из-за ДТП с погибшими на улице Бекетова

Фото:
Прокуратура начала проверку из-за смертельного ДТП на улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода.
Сообщалось, что вечером 29 июня столкнулись "ЗАЗ" и "Хонда". Второе авто улетело в остановку общественного транспорта. Погибли два пешехода, ранены три человека, включая ребенка.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Ранее появились фотографии с места трагедии, а также видео самой аварии.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+