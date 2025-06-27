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Общество

Два участка Р-158 в Нижегородской области отремонтируют к декабрю 2026 года

30 июня 2025 12:06  [241] Общество
Два участка Р-158 в Нижегородской области отремонтируют

На трассе Р-158 в Нижегородской области планируют провести работы по обновлению дорожного покрытия. Федеральное казённое учреждение "Упрдор Москва – Нижний Новгород" объявило два тендера на укладку новых слоёв износа на отдельных участках автодороги. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Работы запланированы на двух отрезках: с 238-го по 243-й километр и с 125-го по 138-й километр. На первый участок выделено 85,4 млн рублей, на второй — 223,7 млн. Общая сумма составит свыше 309 млн рублей. Приём заявок от подрядчиков продлится до 11 июля.

В рамках проекта предусмотрены следующие виды работ: восстановление оси трассы, фрезерование старого асфальта, укладка выравнивающего и верхнего слоёв, а также укрепление покрытия асфальтогранулятом. Финальный слой будет выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Толщина слоя составит 4 см, укладка будет сопровождаться обязательной подгрунтовкой.

Работы будут проводиться при соблюдении температурного режима: не ниже +10°C весной и летом и не ниже +5°C осенью. Для укладки задействуют асфальтоукладчики и катки для уплотнения. Покрытие будет наноситься на всю ширину проезжей части без холодных швов между полосами.

Как следует из конкурсной документации, подрядчику надлежит со всем управиться до 30 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что контракт с подрядной организацией ООО "ДСК", выполнявшей расширение трассы Р-158 с 40 по 52 км в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, расторгнут

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Теги:
Р-158 Ремонтные работы ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород
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