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Происшествия

Мошенники обманом убедили 79-летнюю нижегородку стать их курьером

30 июня 2025 11:35  [95] Происшествия
Мошенники обманом убедили 79-летнюю нижегородку стать их курьером

В Нижнем Новгороде полицейские задержали 79-летнюю жительницу Московского района, которая, сама того не понимая, стала участницей мошеннической схемы. Пенсионерка забирала деньги у жителей и передавала их аферистам, уверенная, что помогает людям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В течение нескольких дней она ездила по разным районам города, собирая деньги у обманутых нижегородцев. Все пострадавшие рассказывали в полиции об одной и той же женщине, которая приходила к ним домой и забирала наличные.

По словам самой пенсионерки, все началось с обычного телефонного звонка. Женщине позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей компании связи. Под предлогом переоформления договора она выманила у пенсионерки паспортные данные. На следующий день на стационарный телефон снова начали поступать звонки, но уже от якобы представителей госорганов и банков.

Мошенники напугали женщину тем, что на ее имя якобы открыт счет, через который переводят деньги в недружественные страны. Чтобы избежать проблем с законом, ей предложили "задекларировать" свои сбережения. Поверив в эту историю, пенсионерка положила около 600 тысяч рублей в цветочный горшок и передала его через такси, вызванное по указанию аферистов.

Позже те же злоумышленники снова вышли на связь. Они заверили женщину, что ее деньги в безопасности, и попросили помочь другим людям, которым тоже нужно "задекларировать" накопления. Пенсионерка согласилась.

Оперативники уголовного розыска установили личность курьера и задержали ее. Сейчас против пенсионерки возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и устанавливать общий размер причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что жительницу Нижнего Новгорода обманули мошенники при покупке "горящего тура".

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Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
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