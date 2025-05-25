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Происшествия

Нижегородцы перевели мошенникам почти 75 млн рублей за неделю

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Нижегородцы перевели мошенникам почти 75 млн рублей за неделю

За период с 16 по 22 июня в Нижегородской области зарегистрировано 133 случая мошенничества, совершённых с применением различных схем обмана. Общий ущерб, нанесённый жителям региона, составил порядка 75 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Чаще всего злоумышленники использовали схему "звонок от службы безопасности банка" — таких инцидентов зафиксировано 71. Также распространёнными остаются обманы при онлайн-покупках — 20 случаев, и предложения лёгкого заработка — 17 эпизодов. Остальные преступления были совершены с использованием других методов.
Полиция призывает граждан быть бдительными и внимательно ознакомиться с примерами, чтобы вовремя распознать мошенничество и не попасться на уловки преступников.

Так, в Нижнем Новгороде 18-летняя девушка стала жертвой афериста, который представился сотрудником службы безопасности. В течение двух дней он переписывался с ней в мессенджере, убедив, что её отец якобы подозревается в переводе денег в недружественное государство, что якобы может быть квалифицировано как государственная измена. Чтобы "спасти" отца, девушка выполнила инструкции злоумышленника и передала курьеру сейф, в котором находилось 100 000 долларов.

Другой случай произошёл в Заволжье. Подросток 2009 года рождения во время игры в мессенджере получил сообщение от администратора о выигрыше 10 000 рублей. Чтобы получить "приз", мальчику предложили отправить фото банковской карты и трёхзначного кода на её обороте. Втайне от матери он сфотографировал её карту и переслал данные. Позже мошенники запросили код из смс, пришедшего на телефон. После выполнения всех указаний, подросток увидел уведомления о снятии с маминой карты 128 077 рублей.

Правоохранительные органы напоминают: ни один банк или официальный сервис не запрашивает конфиденциальные данные через мессенджеры. Не сообщайте личную информацию посторонним и предупреждайте об опасности близких.

Ранее сообщалось, что 52-летний директор стал жертвой телефонного мошенника и перевел 4,5 миллиона рублей, так как аферисты запугали мужчину возможным уголовным преследованием.

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Теги:
Деньги МВД Мошенничество
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