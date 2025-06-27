Три эскалатора закупаются для станции метро "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде

Для строящейся станции метро "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде планируется поставка трех эскалаторов. Соответствующий конкурс объявил заказчик — акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "Моспроект-3". Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Поставка оборудования осуществляется в рамках второго этапа продления Автозаводской линии метрополитена — от станции "Горьковская" до станции "Сенная". В комплект входят не только эскалаторы, но и сопутствующее оборудование: запасные части, передвижная кран-балка, тележка грузоподъемностью 2 тонны (так называемая "рохля"), а также мобильная обслуживающая площадка.
Согласно техническому заданию, эскалаторы должны быть предназначены для эксплуатации в тяжелом режиме, иметь угол наклона не более 30 градусов и развивать скорость до 0,75 метра в секунду. Оборудование будет использоваться в составе метрополитена.
На реализацию закупки предусмотрено финансирование в размере 368,1 млн рублей.
Прием заявок на участие в конкурсе завершится 15 июля 2025 года. Поставить оборудование необходимо в срок до 365 календарных дней с момента заключения контракта.
Ранее сообщалось, что все устаревшие турникеты заменят в нижегородском метро. Также стало известно, что проект станции "Сормовская" в Нижнем Новгороде подготовят до конца 2025 года.
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