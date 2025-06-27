Два рыбака утонули в Нижегородской области в выходные

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В минувшие выходные в Нижегородской области на воде погибли два человека, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Первое происшествие случилось вечером 27 июня на Безымянном озере в Спасском районе. Двое мужчин отправились на рыбалку на надувной лодке ПВХ недалеко от села Елховка. Во время пребывания на воде внезапный порыв ветра опрокинул лодку. Оба мужчины находились без спасательных жилетов, при этом один из рыбаков не умел плавать. В результате один из пострадавших смог самостоятельно добраться до берега. Второй, 41-летний мужчина, утонул.
28 июня уже в районе села Федурино двое мужчин рано утром вышли на рыбалку на лодке "Казанка" по Городецкому водохранилищу. Когда в назначенное время они не вернулись, начались поисковые работы. Позже вдоль береговой линии был найден один из рыбаков. Поиски второго мужчины продолжаются.
Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в Нижегородской области погибли 11 человек.
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