180 дел о ДТП с пострадавшими и погибшими в Нижегородской области направлены в суд Происшествия

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В 2025 году следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области направили в суд 180 уголовных дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. В 128 случаях аварии привели к причинению тяжкого вреда здоровью, в 52 — к гибели людей. Об этом сообщил начальник специализированного следственного отдела по ДТП Сергей Бойко на пресс-конференции в НОИЦ 30 июня, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, из общего числа направленных дел 53 происшествия произошли в Нижнем Новгороде, остальные — на территории области.

Среди направленных в суд дел — 13 были совершены водителями в состоянии опьянения, 7 — лицами, не имеющими права управления транспортом, а в 30 случаях виновники скрылись с места происшествия. Кроме того, в 26 ДТП пострадали несовершеннолетние, четверо детей погибли.

Сергей Бойко отметил, что основными причинами аварий остаются выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости, нарушение дистанции, а также неправильные маневры и движение задним ходом. Нередки случаи наездов на пешеходов на нерегулируемых переходах.

Также фиксируются нарушения со стороны самих пешеходов — переход в неположенном месте, выход из-за препятствий, ограничивающих обзор, пересечение дороги на запрещающий сигнал светофора или на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

Сергей Бойко уточнил, что статистика касается дел, направленных в суд, а не всех совершённых ДТП. Все они квалифицированы по статье 264 УК РФ, которая охватывает случаи причинения тяжкого вреда здоровью или смерти в результате нарушений ПДД водителями транспортных средств.

Ранее сообщалось, что вечером 29 июня на улице ДТП столкнулись "ЗАЗ" и "Хонда". Последняя вылетела с проезжей части и врезалась в остановку общественного транспорта. Два человека погибли на месте. Еще три человека получили серьёзные травмы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.