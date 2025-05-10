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Общество

Нижегородцам рассказали о полезных свойствах холода

12 мая 2025 11:38  [108] Общество
Нижегородцам рассказали о полезных свойствах холода

Фото: Александр Воложанин

Несмотря на дискомфорт от отсутствия отопления, с точки зрения нейропсихологии холод может быть даже полезен. Он активизирует силу воли, развивает дисциплину и укрепляет внутреннюю устойчивость человека. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Он отметил, что в теплой среде, особенно в душных помещениях без вентиляции или весной, когда батареи продолжают работать на полную мощность, возникает чувство вялости, мысли путаются, работоспособность снижается, появляются апатия и лень.

По его словам, это связано с уровнем кортизола — гормона стресса. В условиях тепла его выработка замедляется. Это влияет не только на стрессоустойчивость, но и на способность концентрироваться и принимать решения. Мозг не сталкивается с вызовами, тело не испытывает нагрузки. В результате снижается активность и притупляется внимание.

"Парадоксально, но переизбыток комфорта снижает нейропластичность — способность меняться и учиться", — написал он.

Напомним, минувшая неделя выдалась холодной. Кое-где были заморозки

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Теги:
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