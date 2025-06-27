Новых главврачей назначат в Борской и Кстовской ЦРБ

Главврач Борской ЦРБ Александр Смирнов покидает свой пост, пишет главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
По данным источника, его место займет онкогинеколог Елена Гребенкина, которая с 2021 года руководит Кстовской ЦРБ.
Кстовскую ЦРБ, скорее всего, возглавит Анастасия Князева – молодой заместитель главного врача городской клинической больницы № 39 в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что главврач кардиохирургической больницы в Нижнем Новгороде награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" по указу президента РФ Владимира Путина.
Также мы рассказывали, кто из главврачей нижегородских больниц получает самую высокую зарплату.
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