Новых главврачей назначат в Борской и Кстовской ЦРБ Общество

Главврач Борской ЦРБ Александр Смирнов покидает свой пост, пишет главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По данным источника, его место займет онкогинеколог Елена Гребенкина, которая с 2021 года руководит Кстовской ЦРБ.

Кстовскую ЦРБ, скорее всего, возглавит Анастасия Князева – молодой заместитель главного врача городской клинической больницы № 39 в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что главврач кардиохирургической больницы в Нижнем Новгороде награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" по указу президента РФ Владимира Путина.

Также мы рассказывали, кто из главврачей нижегородских больниц получает самую высокую зарплату.