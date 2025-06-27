Временную дорогу построят к нижегородскому "Динамо" за 5,5 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

Временный объезд построят возле нижегородского стадиона "Динамо", следует из документации на портале госзакупок.

МКУ "ГУММиД" провело конкурс на выполнение дорожных работ, включающих создание и последующий демонтаж временного объезда в центре Нижнего Новгорода. Объезд будет организован на участке от улицы Малой Покровской по Большой Покровской до въезда на стадион "Динамо". На эти работы направляют более 5,4 млн рублей.

Работы будут вестись с момента заключения контракта до 30 апреля 2026 года.

На участие в тендере поступила только одна заявка. С этим участником и будет заключён контракт.