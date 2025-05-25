Фасад и крышу малого спортзала стадиона "Радий" отремонтируют в Нижнем Новгороде Спорт

В Нижнем Новгороде планируют капитальный ремонт здания малого спортивного зала, входящего в состав муниципального учреждения дополнительного образования "СШ "Радий".

Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, объявлены два тендера. Первый связан с ремонтом фасада здания. На эти цели выделено более 4,1 миллиона рублей. Второй включает в себя обновление кровли и системы вентиляции. Стоимость этих работ превышает 9,6 миллиона рублей.

Общая начальная цена двух контрактов составляет более 13,7 миллиона рублей.

Подрядчики, желающие принять участие в конкурсах, могут подать свои заявки до 23 июня 2025 года.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" писала, что на 2025 год запланирован капитальный ремонт малого спортзала. На эти цели в бюджет заложили 28,5 млн рублей.

Напомним, что в 2024 году стадион "Радий" отметил своё 100-летие. К юбилею были обновлены трибуны, восстановлены сидения, заменены кресла, установлено новое информационное табло, скамейки запасных, футбольные ворота. Также на объекте появилась беговая дорожка. В 2023 году на стадионе полностью заменили освещение, капитально отремонтировали футбольное поле и оборудовали воркаут-площадку.

Также сообщалось, что падел-центр и площадку для пляжного волейбола откроют в Нижнем Новгороде.