Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
16 июня 2025 19:38  [251] Глеб Никитин встретился с новым наставником ФК "Пари НН"
16 июня 2025 18:17  [290] РФС оставил ФК "Пари НН" в РПЛ
15 июня 2025 17:02  [563] Фасад и крышу малого спортзала стадиона "Радий" отремонтируют в Нижнем Новгороде  
15 июня 2025 10:15  [398] Всадники России и Беларуси сразились за Кубок губернатора Нижегородской области
14 июня 2025 18:40  [539] ФК "Волна" вничью сыграл с "Акроном-2"
14 июня 2025 13:10  [1608] Мелик-Гусейнов заявил, что "Пари НН" готов к любому решению РФС
12 июня 2025 19:00  [801] ФК "Пари НН" расторг контракт с Виктором Ганчаренко
12 июня 2025 16:35  [754] Нижний Новгород примет этап Кубка России по лыжероллерам
12 июня 2025 14:20  [702] ВК АСК сохранит тренерский штаб на сезон 2025/2026
12 июня 2025 10:30  [1349] ХК "Торпедо" продолжает формировать тренерский штаб
Спорт

Фасад и крышу малого спортзала стадиона "Радий" отремонтируют в Нижнем Новгороде  

15 июня 2025 17:02  [563] Спорт
Фасад и крышу малого спортзала стадиона Радий отремонтируют в Нижнем Новгороде  

В Нижнем Новгороде планируют капитальный ремонт здания малого спортивного зала, входящего в состав муниципального учреждения дополнительного образования "СШ "Радий".  

Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, объявлены два тендера. Первый связан с ремонтом фасада здания. На эти цели выделено более 4,1 миллиона рублей. Второй включает в себя обновление кровли и системы вентиляции. Стоимость этих работ превышает 9,6 миллиона рублей.

Общая начальная цена двух контрактов составляет более 13,7 миллиона рублей.

Подрядчики, желающие принять участие в конкурсах, могут подать свои заявки до 23 июня 2025 года.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" писала, что на 2025 год запланирован капитальный ремонт малого спортзала. На эти цели в бюджет заложили 28,5 млн рублей. 

Напомним, что в 2024 году стадион "Радий" отметил своё 100-летие. К юбилею были обновлены трибуны, восстановлены сидения, заменены кресла, установлено новое информационное табло, скамейки запасных, футбольные ворота. Также на объекте появилась беговая дорожка. В 2023 году на стадионе полностью заменили освещение, капитально отремонтировали футбольное поле и оборудовали воркаут-площадку.

Также сообщалось, что падел-центр и площадку для пляжного волейбола откроют в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы Стадион
Поделиться:
Новости по теме
04 июня 2025 09:43  [750] Опубликованы эскизы внутренних помещений Ледовой арены в Нижнем Новгороде
29 мая 2025 14:44  [771] Плановый ремонт стадиона "Нижний Новгород" стартует 30 мая
23 мая 2025 14:00  [1116] Нижегородцам показали ход реконструкции стадиона "Динамо"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных