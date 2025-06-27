Власти изымут пострадавший от пожара аварийный дом на Артельной

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Администрация Нижнего Новгорода решила изъять многоквартирный дом №12 на улице Артельной и прилегающего к нему земельного участка для муниципальных нужд. Соответствующее постановление опубликовано на ее сайте.
Здание было признано аварийным и подлежащим сносу в 2022 году.
В ближайшее время администрация Советского района должна направить копии постановления правообладателям, подготовить проекты соглашений об изъятии и подписать их после согласования с профильными департаментами. Также предусмотрена государственная регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты.
Департамент строительства и капремонта займется оценкой рыночной стоимости недвижимости и расчетом убытков, которые понесут собственники. После этого будет определен размер компенсации, которую получат владельцы квартир.
Напомним, дом №12 на улице Артельной пострадал в результате крупного пожара 22 августа 2022 года. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. В результате трагедии погибла женщина.
Ранее сообщалось, что аварийный дом по улице Докучаева в Нижнем Новгороде расселят досрочно по решению суда.
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