Власти изымут пострадавший от пожара аварийный дом на Артельной Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Администрация Нижнего Новгорода решила изъять многоквартирный дом №12 на улице Артельной и прилегающего к нему земельного участка для муниципальных нужд. Соответствующее постановление опубликовано на ее сайте.

Здание было признано аварийным и подлежащим сносу в 2022 году.

В ближайшее время администрация Советского района должна направить копии постановления правообладателям, подготовить проекты соглашений об изъятии и подписать их после согласования с профильными департаментами. Также предусмотрена государственная регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты.

Департамент строительства и капремонта займется оценкой рыночной стоимости недвижимости и расчетом убытков, которые понесут собственники. После этого будет определен размер компенсации, которую получат владельцы квартир.

Напомним, дом №12 на улице Артельной пострадал в результате крупного пожара 22 августа 2022 года. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. В результате трагедии погибла женщина.

Ранее сообщалось, что аварийный дом по улице Докучаева в Нижнем Новгороде расселят досрочно по решению суда.