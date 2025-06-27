Стала известна конкурсная программа "Горький fest" в Нижнем Новгороде

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IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+) пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля. Темой предъюбилейного фестиваля станет авангард в кино и в отечественном искусстве.
Как рассказал программный директор киносмотра Андрей Апостолов на пресс-конференции ТАСС 30 июня, в программе еще могут произойти изменения, так как некоторые из картин находятся на финальной стадии процесса получения прокатных удостоверений.
На сегодняшний день в конкурсную программу входят 19 фильмов:
Ранее сообщалось, что Никита Кологривый, Екатерина Климова, Роман Васильев, Никита Волков и другие приедут на "Горький fest".
Также выяснилось, кто будет оценивать конкурсные фильмы. Состав жюри озвучил президент кинофестиваля Михаил Пореченков.
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