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Культура и отдых

Стала известна конкурсная программа "Горький fest" в Нижнем Новгороде

30 июня 2025 16:52  [99] Культура и отдых
Стала известна конкурсная программа Горький fest в Нижнем Новгороде

Фото: Кирилл Мартынов

IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+) пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля. Темой предъюбилейного фестиваля станет авангард в кино и в отечественном искусстве.

Как рассказал программный директор киносмотра Андрей Апостолов на пресс-конференции ТАСС 30 июня, в программе еще могут произойти изменения, так как некоторые из картин находятся на финальной стадии процесса получения прокатных удостоверений.

На сегодняшний день в конкурсную программу входят 19 фильмов:

  • "Молоко матери" (18+) Елизавета Дорожкина,
  • "Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк" (18+) Павел Скоробогатов,
  • "Обрыв" (18+) Семён Грицай,
  • "Тёплая жизнь" (18+) Никита Журавлёв,
  •  "Omnivore" (18+) Дарья Гароника,
  • "Единственный шанс" (18+) Юрий Межевич,
  • "В поисках движения" (18+) Юрий Мокиенко,
  • "Племя падших" (18+) Эр Санаа Ох-Хотор,
  • "Глубокий сосуд" (16+ ) Вадим Плохотников,
  • "Колхандра" (18+) Кирилл Верхозин,
  • "Хрупкое" (6+) Максим Аньшин,
  • "Перфекционист" (18+) Марина Петренко,
  • "Тени Москвы" (18+) Валерий Переверзев,
  • "Забор" (16+ ) Лев Евлампиев,
  • "Сверхновая" (18+) Евгений Третьяков,
  • "Спасибо. Хорошего вечера!" (16+) Константин Денискин,
  • "Алиса" (18+) Никита Мокиенко,
  • "Конец концов" (18+) Антон Бильжо,
  • "Маэстро" (18+) Михаил Кукушкин.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый, Екатерина Климова, Роман Васильев, Никита Волков и другие приедут на "Горький fest".

Также выяснилось, кто будет оценивать конкурсные фильмы. Состав жюри озвучил президент кинофестиваля Михаил Пореченков.

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Теги:
Горький fest Кинематограф Фестиваль
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