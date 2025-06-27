Стала известна конкурсная программа "Горький fest" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+) пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля. Темой предъюбилейного фестиваля станет авангард в кино и в отечественном искусстве.

Как рассказал программный директор киносмотра Андрей Апостолов на пресс-конференции ТАСС 30 июня, в программе еще могут произойти изменения, так как некоторые из картин находятся на финальной стадии процесса получения прокатных удостоверений.

На сегодняшний день в конкурсную программу входят 19 фильмов:

"Молоко матери" (18+) Елизавета Дорожкина,

"Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк" (18+) Павел Скоробогатов,

"Обрыв" (18+) Семён Грицай,

"Тёплая жизнь" (18+) Никита Журавлёв,

"Omnivore" (18+) Дарья Гароника,

"Единственный шанс" (18+) Юрий Межевич,

"В поисках движения" (18+) Юрий Мокиенко,

"Племя падших" (18+) Эр Санаа Ох-Хотор,

"Глубокий сосуд" (16+ ) Вадим Плохотников,

"Колхандра" (18+) Кирилл Верхозин,

"Хрупкое" (6+) Максим Аньшин,

"Перфекционист" (18+) Марина Петренко,

"Тени Москвы" (18+) Валерий Переверзев,

"Забор" (16+ ) Лев Евлампиев,

"Сверхновая" (18+) Евгений Третьяков,

"Спасибо. Хорошего вечера!" (16+) Константин Денискин,

"Алиса" (18+) Никита Мокиенко,

"Конец концов" (18+) Антон Бильжо,

"Маэстро" (18+) Михаил Кукушкин.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый, Екатерина Климова, Роман Васильев, Никита Волков и другие приедут на "Горький fest".

Также выяснилось, кто будет оценивать конкурсные фильмы. Состав жюри озвучил президент кинофестиваля Михаил Пореченков.