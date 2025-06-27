Кологривый и Бондарчук приедут на "Горький fest" в Нижний Новгород Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+) пройдет в Нижнем Новгороде в девятый раз с 10 по 16 июля. Ежегодно в столицу Поволжья съезжаются знаменитости отечественного кинематографа, и это лето не станет исключением.

Как рассказала продюсер фестиваля Оксана Михеева на пресс-конференции ТАСС, "Горький fest" посетят не только завсегдатаи, но и новые лица.

Так, гостями фестиваля станут актеры Никита Кологривый, Мария Кравченко, Денис Шведов, Екатерина Климова, Лянка Грыу, Сергей Харченко, Анна Невская, Полина Гухман, Ксения Суркова, Алексей Розин, Григорий Калинин, Роман Васильев, Мария Климова, Денис Власенко, Никита Волков и многие другие.

Кроме актеров фестиваль посетят кинопродюссер Рубен Дишдишян, композитор Райан Оттер, телеведущая Светлана Бондарчук, кинорежиссер Владимир Хотиненко, художник по костюмам Наталья Каневская, сценарист Андрей Золотарев, оператор Юрий Коробейников.

Как всегда, на фестивале "Горький fest" будет присутствовать его бессменный президент Михаил Пореченков.

Напомним, темой фестиваля в этом году стал авангард в кино и в отечественном искусстве в честь 100-летия с момента выхода на экраны легендарного фильма "Броненосец "Потёмкин"" (0+) Сергея Эйзенштейна.