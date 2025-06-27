Байк-фестиваль "Берег Маугли" отменили из-за угрозы БПЛА

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Организаторы фестиваля "Берег Маугли. Возрождение" (18+) сообщили о переносе основного мероприятия, которое изначально планировалось провести в Павловском округе.
По их словам, причиной стали требования министерства региональной безопасности Нижегородской области, связанные с обеспечением безопасности участников и зрителей.
Предполагается, что фестиваль получится провести в 2026 году. Организаторы подчеркнули, что до последнего боролись за возможность сохранить мероприятие, но безопасность гостей остается приоритетом.
Команда фестиваля приготовила для нижегородцев альтернативу. 25 июля на стадионе "Знамя" в Арзамасе состоится специальная встреча (18+) с участием музыкальных коллективов, которые планировали выступить на фестивале.
Напомним, что байк-фестиваль не проводился с 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что фестиваль "Русская Тоскания" (6+) в Ворсме отменили из-за угрозы беспилотников.
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