Новые подходы к лечению пожилых пациентов осваивают нижегородские врачи Общество

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Медики Нижегородской области получили обновленные методические рекомендации, разработанные специалистами Минздрава России для улучшения диагностики и лечения возрастных заболеваний. Об этом сообщает главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Документ основан на современных научных данных в области активного долголетия.

Врачам первичного звена — терапевтам и врачам общей практики — представлен специальный опросник под названием "Возраст не помеха". С его помощью можно своевременно выявлять гериатрические синдромы, такие как старческая астения, депрессия, остеопороз, нарушения равновесия и сенсорные дефициты.

Результаты анкетирования позволяют медикам оперативно привлекать к лечению специалистов смежных направлений, а также сотрудников социальной службы, что способствует комплексному подходу к здоровью пожилых пациентов.

Кроме того, в рамках рекомендаций пожилым людям предложен набор физических упражнений, направленных на профилактику ортостатической гипотонии — состояния, при котором происходит резкое снижение артериального давления при изменении положения тела. Это помогает снизить риск головокружений и падений.

Ранее врач-гериатр Людмила Викентьева рассказала пожилым нижегородцам, как питаться с пользой для здоровья.