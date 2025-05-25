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Экономика

Юрий Станкевич: "Россия не столкнется с дефицитом топлива на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе"

23 июня 2025 18:35  [51] Экономика
Юрий Станкевич: Россия не столкнется с дефицитом топлива на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе

В условиях обострения обстановки в районе Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, Россия не столкнётся с дефицитом бензина и дизельного топлива. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы Юрий Станкевич.

По словам парламентария, несмотря на рост геополитической напряжённости в одном из ключевых транспортных узлов мировой энергетики, российский внутренний рынок останется стабилен.

"Россия добывает нефти и производит нефтепродуктов значительно больше собственных потребностей. Рынок будет обеспечен полностью при любых сценариях развития ситуации", — отметил Станкевич.

Ормузский пролив играет критически важную роль в мировой энергетике: ежедневно через него проходят более 20 миллионов баррелей нефти, что составляет около 20% мирового потребления. Ежесуточно через пролив проходит не менее 100 судов, половина из которых - танкеры. У лидеров рынка — Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта экспортные поставки завязаны именно на этот транспортный узел. Поставки идут в крупнейшие экономики (Китай, Индия, Япония). Кроме того, по словам депутата, через этот регион транспортируется до 20% мировых поставок СПГ, включая поставки в Европейский союз.

Станкевич отметил, что в краткосрочной перспективе Россия может получить определённую выгоду от роста цен на нефть и газ, особенно в условиях дефицита федерального бюджета. Однако он предостерёг от переоценки такого эффекта.

"Ценовой шок — худший сценарий для мирового рынка нефти и всех его участников. Ситуативная выгода оборачивается долгосрочными потерями. Ценовые качели побуждают к сдержанности инвесторов и тормозят развитие отрасли", — заявил парламентарий.

Тем не менее, подчеркнул депутат, российская энергетическая система остаётся устойчивой к внешним шокам, и гражданам не стоит опасаться перебоев с топливом.

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Теги:
Топливо и энергетика Юрий Станкевич
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