Несостоявшийся братоубийца получил 6 лет колонии в Нижегородской области

Суд признал жителя Борского района виновным в попытке убийства родного брата. Об этом сообщил СУ СК по Нижегородской области.
Инцидент произошел в апреле 2023 года в деревне Плотинка. Во время ссоры мужчина схватил топор и ударил брата обухом по голове. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.
На допросе осужденный признался, что причиной ссоры стало злоупотребление алкоголем.
Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет и 4 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в убийстве собственного отца.
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