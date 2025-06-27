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Происшествия

Несостоявшийся братоубийца получил 6 лет колонии в Нижегородской области

30 июня 2025 20:04  [98] Происшествия
Несостоявшийся братоубийца получил 6 лет колонии в Нижегородской области

Суд признал жителя Борского района виновным в попытке убийства родного брата. Об этом сообщил СУ СК по Нижегородской области.

Инцидент произошел в апреле 2023 года в деревне Плотинка. Во время ссоры мужчина схватил топор и ударил брата обухом по голове. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. 

На допросе осужденный признался, что причиной ссоры стало злоупотребление алкоголем.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет и 4 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в убийстве собственного отца.

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Теги:
Борский г.о. Приговор Убийство
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