Несостоявшийся братоубийца получил 6 лет колонии в Нижегородской области Происшествия

Суд признал жителя Борского района виновным в попытке убийства родного брата. Об этом сообщил СУ СК по Нижегородской области.

Инцидент произошел в апреле 2023 года в деревне Плотинка. Во время ссоры мужчина схватил топор и ударил брата обухом по голове. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.

На допросе осужденный признался, что причиной ссоры стало злоупотребление алкоголем.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет и 4 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в убийстве собственного отца.