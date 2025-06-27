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Культура и отдых

Михаил Пореченков объявил состав жюри кинофестиваля "Горький fest-2025"

30 июня 2025 15:41  [77] Культура и отдых
Михаил Пореченков объявил состав жюри кинофестиваля Горький fest-2025

Фото: Александр Воложанин

С 10 по 16 июля в Нижнем Новгороде пройдет IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+). Президент фестиваля и народный артист РФ Михаил Пореченков рассказал об экспертах, которые войдут в состав жюри в 2025 году, выступая на пресс-конференции ТАСС 30 июня.

В этом году конкурсные работы будут оценивать режиссер Алексей Герман-младший ("Воздух" (18+), "Довлатов" (18+)), сценарист Дарья Грацевич ("Холоп" (18+), "Холоп 2" (12+)), продюсер Александр Плотников ("Вы все меня бесите" (18+), "Павел. Первый и последний" (18+)), композитор Артем Васильев ("Чемпион мира" (18+), "Экипаж" (6+)) и кинокритик Егор Москвитин.

Жюри предстоит просмотреть 19 полнометражных, короткометражных игровых и документальных проектов.

Ранее сообщалось, что гостями фестиваля станут актеры Никита Кологривый, Мария Кравченко, Денис Шведов, Екатерина Климова, а также кинопродюсер Рубен Дишдишян, телеведущая Светлана Бондарчук и другие.

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Теги:
Горький fest Кинематограф Фестиваль
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