Карантин ввели в четырех округах Нижегородской области из-за нашествия златки Общество

Фото: Александр Воложанин

На территории сразу четырёх муниципалитетов Нижегородской области введён карантин в связи с выявлением опасного насекомого — ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire.

Очаг заражения был зафиксирован в июне 2025 года в городе Сергаче во время выездной проверки, проведённой специалистами управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. Обследование проходило в рамках федерального фитосанитарного контроля.

На основании результатов проверки 17 июня 2025 года был издан приказ № 66-ООД об установлении карантинной фитосанитарной зоны. Под ограничения попали территории, где произрастают ясеневые породы деревьев — в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском и Княгининском муниципальных округах. Общая площадь зоны составляет более 143 тысяч гектаров.

В документе утверждён специальный режим, предусматривающий обязательные меры по локализации и уничтожению популяции вредителя. Эти меры должны выполнять все юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, чья деятельность связана с подкарантинными объектами в границах установленной зоны.

Полный текст приказа и информация о карантинных фитосанитарных зонах размещены на официальном сайте управления Россельхознадзора.