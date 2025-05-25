Госэкспертиза одобрила проект строительства дорог в ОЭЗ "Кулибин" Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Проект строительства автодорог (первый этап) в ОЭЗ "Кулибин" одобрила госэкспертиза. Об этом сообщается на сайте ЕГРЗ.

Положительное заключение выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Застройщиком и разработчиком проектной документации выступает Корпорация развития Нижегородской области. Адрес объекта: Дзержинск, участок к востоку от территории завода АО "ДПО "Пластик".

Напомним, особую экономическую зону "Кулибин" создали в мае 2020 года. В 2023 году ее площадь увеличилась до 724,7 га. Сегодня в состав ОЭЗ входят государственная территория площадью более 400 гектаров и частные площадки: ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез ОКА".

В ноябре 2024 года инициировано дальнейшее расширение в границах округа города Бор. Заявка находится на рассмотрении в Министерстве экономического развития РФ, тем не менее планируется до конца сентября подготовить проект по созданию ОЭЗ на Бору.

В 2024 году на реализацию инвестиционного проекта "Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно-производственных зданий и сооружений особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин" было выделено 700 млн рублей.



В настоящее время на площадке ОЭЗ продолжается строительство дорог, парковок, систем ливневой канализации, линий связи и электроснабжения. Завершение всех инфраструктурных работ намечено на 2026 год.