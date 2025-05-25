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Общество

Два промышленных корпуса за 621,5 млн рублей построят в ОЭЗ "Кулибин"

26 июня 2025 14:20  [1] Общество
Два промышленных корпуса за 621,5 млн рублей построят в ОЭЗ Кулибин

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Конкурс на строительство промышленно-производственных корпусов №2и №7, а также нескольких сооружений и создания инфраструктур, особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске объявила Корпорация развития Нижегородской области. Соответствующая заявка была размещена на портале госзакупок 25 июня.

Напомним, в 2024 году на реализацию инвестиционного проекта "Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно-производственных зданий и сооружений особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин" было выделено 700 млн рублей.

Помимо возведения корпусов подрядчику необходимо подготовить территорию к строительству, полностью наладить внутренние инженерные системы, а также выполнить строительство дорог.

Начальная цена контракта составляет 621 533 414 рублей. Подать заявку на конкурс можно 11 июля, а итоги будут подведены уже 16 июля. Подрядчик должен будет закончить все работы через 12 месяцев после их окончания.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года. Весной 2023 года ее территория увеличилась в десять раз и составила 724,7 гектара. В ноябре 2024 года инициировано дальнейшее расширение в границах округа города Бор. В настоящее время в состав ОЭЗ входят государственные земли (более 400 гектаров), а также частные участки компаний ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез ОКА". На сегодняшний день экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" рассмотрел 39 заявок от компаний.

Кроме того, на площадке ОЭЗ продолжается строительство дорог, парковок, систем ливневой канализации, линий связи и электроснабжения. Завершение всех инфраструктурных работ запланировано на 2026 год.

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Теги:
Госзакупки ОЭЗ Строительство
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