Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
01 июля 2025 10:00  [59] Проект "Синтамин" в Дзержинске вошёл в список технологических приоритетов РФ
30 июня 2025 19:24  [299] Три эскалатора закупаются для станции метро "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде
30 июня 2025 18:32  [282] Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" поддержал два инвестпроекта на 3,6 млрд рублей
30 июня 2025 18:12  [202] В Нижегородской области реализовано 50 проектов "Комплексного развития сельских территорий"
30 июня 2025 18:02  [192] 287 нижегородских компаний присоединились к федпроекту "Производительность труда"
30 июня 2025 17:47  [275] Цех по производству барокамер может появиться в Бурнаковской низине
30 июня 2025 17:22  [254] Юрий Станкевич призвал навести порядок на рынке контейнерных АЗС
30 июня 2025 17:09  [339] Правительство РФ даст Нижнему Новгороду денег на электробусы
30 июня 2025 16:25  [236] В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС на продукты питания до 5%
30 июня 2025 15:32  [188] Нижегородский филиал "Т Плюс" получил награду федерального конкурса "Мой добрый бизнес"
Экономика

Проект "Синтамин" в Дзержинске вошёл в список технологических приоритетов РФ

01 июля 2025 10:00  [59] Экономика
Проект Синтамин в Дзержинске вошёл в список технологических приоритетов РФ

Фото: sintez-oka.com

Инвестиционный проект "Синтамин", реализуемый группой компаний "Синтез ОКА" на производственной площадке в Дзержинске, получил федеральный статус. Он включён в перечень проектов технологического суверенитета России и отнесён к направлениям структурной адаптации национальной экономики. Об этом сообщили в ГК "Синтез ОКА".

Проекты, признанные частью курса на технологический суверенитет, утверждены постановлением правительства № 603 от апреля 2023 года. Их отбор ведёт межведомственная комиссия с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина и Центробанка.

Для таких проектов возможны меры государственной поддержки, в том числе снижение процентных ставок по банковским кредитам, что делает финансирование более доступным.

Проект "Синтамин" предполагает масштабную модернизацию и запуск ранее законсервированного производства этаноламинов. После реконструкции мощности предприятия планируется увеличить в 2,5 раза — с 10 до 25 тысяч тонн продукции в год.

В обновлённой технологической линии будут выпускать моноэтаноламин, диэтаноламин и триэтаноламин. Это создаст основу для отечественного производства этиленаминов, гербицида глифосата, а также компонентов строительной химии.

Стоимость реализации проекта оценивается в 3,9 млрд рублей.

В настоящее время завершается этап проектирования. На площадке ведётся подготовка к строительным работам, планируется ремонт корпуса, где разместятся ключевые элементы производства — технологическое оборудование, операторная, инженерные и автоматизированные системы.

Напомним, в апреле 2025 года проект был признан приоритетным на региональном уровне — его поддержали правительство и законодательное собрание Нижегородской области. А в 2023 году "Синтамин" получил одобрение на льготное финансирование по программе "Кластерная инвестиционная платформа". Это решение приняла межведомственная комиссия, курирующая предоставление господдержки проектам, ориентированным на производство приоритетной продукции.

Сообщалось, что экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске поддержал два инвестиционных проекта на 3,6 млрд рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
21 июня 2025 08:00  [1337] Глеб Никитин рассказал о подписанных соглашениях в рамках ПМЭФ - 2025
10 июня 2025 17:43  [755] Нижегородские предприятия инвестировали 77,5 млрд рублей в экономику региона
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных