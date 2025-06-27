Проект "Синтамин" в Дзержинске вошёл в список технологических приоритетов РФ Экономика

Фото: sintez-oka.com

Инвестиционный проект "Синтамин", реализуемый группой компаний "Синтез ОКА" на производственной площадке в Дзержинске, получил федеральный статус. Он включён в перечень проектов технологического суверенитета России и отнесён к направлениям структурной адаптации национальной экономики. Об этом сообщили в ГК "Синтез ОКА".

Проекты, признанные частью курса на технологический суверенитет, утверждены постановлением правительства № 603 от апреля 2023 года. Их отбор ведёт межведомственная комиссия с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина и Центробанка.

Для таких проектов возможны меры государственной поддержки, в том числе снижение процентных ставок по банковским кредитам, что делает финансирование более доступным.

Проект "Синтамин" предполагает масштабную модернизацию и запуск ранее законсервированного производства этаноламинов. После реконструкции мощности предприятия планируется увеличить в 2,5 раза — с 10 до 25 тысяч тонн продукции в год.

В обновлённой технологической линии будут выпускать моноэтаноламин, диэтаноламин и триэтаноламин. Это создаст основу для отечественного производства этиленаминов, гербицида глифосата, а также компонентов строительной химии.

Стоимость реализации проекта оценивается в 3,9 млрд рублей.

В настоящее время завершается этап проектирования. На площадке ведётся подготовка к строительным работам, планируется ремонт корпуса, где разместятся ключевые элементы производства — технологическое оборудование, операторная, инженерные и автоматизированные системы.

Напомним, в апреле 2025 года проект был признан приоритетным на региональном уровне — его поддержали правительство и законодательное собрание Нижегородской области. А в 2023 году "Синтамин" получил одобрение на льготное финансирование по программе "Кластерная инвестиционная платформа". Это решение приняла межведомственная комиссия, курирующая предоставление господдержки проектам, ориентированным на производство приоритетной продукции.

Сообщалось, что экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске поддержал два инвестиционных проекта на 3,6 млрд рублей.