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Общество

Подрядчик начал прокладывать теплотрассы для будущего ИТ-кампуса на Гагарина

01 июля 2025 09:29  [1] Общество
Подрядчик начал прокладывать теплотрассы для будущего ИТ-кампуса на Гагарина

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В районе проспекта Гагарина стартуют подготовительные работы по строительству тепловых сетей, необходимых для подключения объектов ИТ-кампуса международного уровня. Инженерная инфраструктура охватит адреса Гагарина, 23 корп. 1 и 23 корп. 2. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

В рамках проекта планируется проложить свыше 2,5 км подземных инженерных коммуникаций. В их числе — почти километр водопроводных сетей, более 600 метров канализации, две водопроводные камеры, порядка километра теплотрассы и шесть тепловых камер.

Из-за плотной городской застройки и нехватки свободного пространства трассы прокладки были выбраны с особой тщательностью. Работы выполняются в стеснённых условиях, но с соблюдением проектных решений.

На текущий момент подрядная организация завершила около 80% строительства систем водоснабжения. Уже смонтировано свыше 800 метров труб и возведены водопроводные камеры.

Для того чтобы сохранить проезд по важной городской артерии, обеспечивающей также доступ строительной техники к площадкам кампуса, была организована временная дорога с реверсивным движением. Завершить основные работы по водоснабжению планируется к сентябрю.

Параллельно ведётся прокладка канализационных сетей. Проложена четверть трассы, ведутся подготовительные этапы для буровых работ методом горизонтального шнекового бурения.

Контракт на строительство тепловых сетей уже заключён, подрядчик определён, все необходимые документы оформлены. С 1 июля в пределах строительной площадки начнётся подготовка к прокладке теплотрассы.

Поскольку и здесь проект реализуется в условиях плотной застройки, оптимальным решением стало подземное размещение теплосетей вдоль газона перед фасадами корпусов 1 и 2 по проспекту Гагарина.

Для выполнения работ потребуется снос части зелёных насаждений, включая деревья, признанные аварийными и неудовлетворительными — согласно экспертному заключению. Однако на их месте планируется высадить большее количество зелёных насаждений — 128 ценных древесно-кустарниковых пород.

Наиболее ценные деревья будут сохранены. Проект восстановления и озеленения пространства возле учебных корпусов заранее разработан и согласован с ННГУ.

При подборе видов растений использовались рекомендации университета. Объём новых посадок превысит количество деревьев и поросли, запланированных к вырубке.

Прокладку всех инженерных сетей в этом районе планируется завершить в 2025 году. После окончания строительно-монтажных работ будет проведено благоустройство территории и масштабное озеленение.

Ранее стало известно, что в ИТ-кампусе "Неймарк" появятся детские комнаты. 

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Теги:
ЖКХ ИТ-кампус "Неймарк"
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