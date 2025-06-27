Неизвестные поцарапали почти 20 машин на Сортировке Происшествия

Фото: "Солнечная сортировка" / VK

Не менее 19 автомобилей исцарапал неизвестный вандал в микрорайоне Сортировочный в Нижнем Новгороде. На это пожаловались жители Канавинского района в группе VK "Солнечная сортировка".

По предварительным данным, 25 июня в период с 21 до 23 часов были поцарапаны несколько машин. Происшествие произошло недалеко от Дома спорта. Как сообщают пострадавшие нижегородцы, повреждены не менее 19 автомобилей. Заявление в полицию уже написано.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос ГУ МВД России по региону с просьбой разъяснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за организацию подставных аварий для вымогательства денег.