Неизвестные поцарапали почти 20 машин на Сортировке

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Не менее 19 автомобилей исцарапал неизвестный вандал в микрорайоне Сортировочный в Нижнем Новгороде. На это пожаловались жители Канавинского района в группе VK "Солнечная сортировка".
По предварительным данным, 25 июня в период с 21 до 23 часов были поцарапаны несколько машин. Происшествие произошло недалеко от Дома спорта. Как сообщают пострадавшие нижегородцы, повреждены не менее 19 автомобилей. Заявление в полицию уже написано.
Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос ГУ МВД России по региону с просьбой разъяснить ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за организацию подставных аварий для вымогательства денег.
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