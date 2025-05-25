Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 июня 2025 10:28  [66] Разгром Пушкинской выставки в парке Арзамаса закончился проверкой полиции
06 июня 2025 09:00  [174] Бывшая нижегородская медсестра осуждена за хищение более 1,6 млн рублей
06 июня 2025 08:00  [169] Нижегородский экс-чиновник Левдиков появился в базе розыска МВД
05 июня 2025 20:03  [745] Врач из Нижнего Новгорода выманивал деньги за бесплатные медуслуги
05 июня 2025 19:28  [277] Бывший и.о. директора "Нижегородстройзаказчика" получил 3 года колонии за взятки
05 июня 2025 19:16  [572] Человеческие останки нашли при ремонте трамвайных путей в Нижнем Новгороде
05 июня 2025 18:45  [465] Сотрудник нижегородского СИЗО попался на взятке за передачу телефонов и сигарет
05 июня 2025 18:03  [404] Экс-спикер нижегородской думы Барыкин объявлен в федеральный розыск
05 июня 2025 17:52  [319] Нижегородский отель за 27 тысяч рублей в сутки возмутил журналистку из Москвы
05 июня 2025 17:39  [285] Сотрудник дзержинского завода получил ожоги 40% тела на работе
Происшествия

Разгром Пушкинской выставки в парке Арзамаса закончился проверкой полиции

06 июня 2025 10:28  [66] Происшествия
Разгром Пушкинской выставки в парке Арзамаса закончился проверкой полиции

В Арзамасе неизвестные повредили экспозицию, приуроченную к 226-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Инцидент произошел в городском парке культуры и отдыха.

Как сообщается на официальной странице парка в VK, группа людей умышленно разрушила тематическую выставку, посвященную великому русскому поэту. Очевидцы происшествия, по словам администрации, не предприняли никаких попыток остановить вандалов или сообщить о случившемся.

Представители парка выразили сожаление по поводу случившегося и обратились к жителям с просьбой помочь в установлении личностей причастных. Если кто-либо узнал на фото своих знакомых или детей, его просят связаться с администрацией для дальнейшего разбирательства.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Нижегородской области сообщила, что в связи с появлением информации о повреждении выставки в отделе МВД России "Арзамасский" начата проверка.

На данный момент официальных заявлений или обращений от граждан в полицию по этому поводу не поступало.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает вандалов, разрушивших благоустроенный сквер в центре Бора.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Вандализм Полиция
Поделиться:
Новости по теме
02 июня 2025 16:22  [513] Неадекватный нижегородец разбил стеклянную дверь многоэтажки на Оранжерейной
06 мая 2025 17:53  [1412] Погром в музее "Паровозы России" на Сортировке закончился проверкой полиции
29 апреля 2025 16:15  [855] Пьяные мужчины вырвали с корнем дверь уличного туалета на Рождественской
22 апреля 2025 17:07  [944] Гнев Никитина обрушился на вандалов, ломающих макеты нижегородских храмов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных