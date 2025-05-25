Разгром Пушкинской выставки в парке Арзамаса закончился проверкой полиции Происшествия

В Арзамасе неизвестные повредили экспозицию, приуроченную к 226-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Инцидент произошел в городском парке культуры и отдыха.

Как сообщается на официальной странице парка в VK, группа людей умышленно разрушила тематическую выставку, посвященную великому русскому поэту. Очевидцы происшествия, по словам администрации, не предприняли никаких попыток остановить вандалов или сообщить о случившемся.

Представители парка выразили сожаление по поводу случившегося и обратились к жителям с просьбой помочь в установлении личностей причастных. Если кто-либо узнал на фото своих знакомых или детей, его просят связаться с администрацией для дальнейшего разбирательства.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Нижегородской области сообщила, что в связи с появлением информации о повреждении выставки в отделе МВД России "Арзамасский" начата проверка.

На данный момент официальных заявлений или обращений от граждан в полицию по этому поводу не поступало.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает вандалов, разрушивших благоустроенный сквер в центре Бора.