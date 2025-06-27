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Общество

Нижегородцам напомнили об ответственности за проникновение на энергообъекты

28 июня 2025 12:06  [38] Общество
Нижегородцам напомнили об ответственности за проникновение на энергообъекты

Жителям Нижегородской области напомнили о строгой ответственности за несанкционированный доступ к объектам энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление сделали специалисты областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Особое внимание в ведомстве обратили на участие несовершеннолетних в подобных правонарушениях. В случае, если в проникновении на объекты замечены подростки, ответственность ложится на их родителей или законных представителей.

С начала года уже зафиксированы случаи, когда незаконное проникновение на энергообъекты, в том числе подстанции мощностью от 35 до 110 кВ, привело к отключению оборудования. Это, в свою очередь, вызвало перебои с электроснабжением в жилом секторе и на объектах социальной инфраструктуры.

Представители министерства также подчеркнули, что преднамеренное повреждение или вывод из строя энергетических объектов классифицируется как особо тяжкое преступление. Подобные действия могут быть расценены как диверсия, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

"Если вы стали свидетелем подозрительной активности вблизи энергетических объектов, не откладывайте – сообщите об этом в правоохранительные органы", – подчеркнули в МинЖКХ региона.

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Теги:
ЖКХ
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