Глеб Никитин: важно сохранить память о подвиге защитников Родины Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в связи с Днём ветеранов боевых действий выразил благодарность всем, кто в разные годы защищал интересы страны, сражался за её свободу и независимость, порой рискуя жизнью и здоровьем. По его словам, учреждение этой памятной даты в регионе направлено на то, чтобы сохранить память о героизме участников боевых действий и передать их истории молодому поколению нижегородцев.

Никитин отметил, что такие качества, как сила духа, самоотверженность и мужество, всегда были присущи российским бойцам. Он подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане, в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе, а также тех конфликтов, в которых Россия принимала участие, заслуживают глубокого уважения. Особое внимание губернатор уделил участникам специальной военной операции, которые, по его словам, следуют примеру своих предков, защищавших страну в годы Великой Отечественной.

Также глава региона сообщил, что в честь памятной даты по всей Нижегородской области пройдут торжественные мероприятия.

"Мы должны сохранить память о подвиге героев, рассказывать о них новым поколениям. И, конечно, обязаны поддерживать участников СВО, помогать фронту всем необходимым, а также оказывать помощь семьям воинов и тем, кто возвращается к мирной жизни. Только действуя сообща, мы сможем добиться победы", — подчеркнул губернатор.

Напомним, День ветеранов боевых действий отмечается в Нижегородской области 1 июля. Соответствующий закон был принят Законодательным собранием региона 31 августа 2023 года и подписан губернатором Глебом Никитиным. Закон вступил в силу 7 сентября того же года. Установление памятной даты направлено на признание заслуг нижегородцев, участвовавших в боевых действиях, увековечение памяти о подвигах ветеранов, а также развитие патриотического воспитания в регионе.