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Общество

Прилепин предложил Путину учредить должность военного омбудсмена

26 июня 2025 11:23  [147] Общество
Прилепин предложил Путину учредить должность военного омбудсмена

Фото: Кира Мишина

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин направил президенту России Владимиру Путину предложение об учреждении должности уполномоченного по защите прав военнослужащих. Об этом говорится в письме, опубликованном в соцсетях Прилепина.

Отмечается, что инициатива стала результатом круглого стола, прошедшего на площадке Госдумы. Мероприятие было организовано в ответ на вопрос, который Путин задал Прилепину 25 марта на заседании Совета при президенте по культуре и искусству. Тогда глава государства поинтересовался, с какими проблемами в сфере прав военнослужащих сталкиваются участники боевых действий.

Во время обсуждения участники подробно проанализировали обращения, поступающие в Координационный штаб помощи военнослужащим и их семьям, который возглавляет депутат Дмитрий Кузнецов. В письме говорится, что из более чем 27 тысяч обращений чаще всего поднимаются темы выплат и оформления документов. Также растет число запросов, связанных с присвоением статуса участника боевых действий. Прилепин отметил, что около 75-77% проблем, озвученных в обращениях, удалось успешно решить. При этом наблюдается снижение числа жалоб по ряду направлений, чему способствовала работа фонда "Защитники Отечества". Несмотря на это, писатель подчеркнул, что имеющаяся статистика указывает на необходимость системных изменений, чтобы повысить эффективность защиты социальных прав военнослужащих.

В письме подчеркивается, что участники круглого стола предложили рассмотреть возможность создания института омбудсмена, который будет рассматривать жалобы граждан на действия или бездействие представителей власти по вопросам соблюдения прав военнослужащих.

Кроме того, прозвучала инициатива об учреждении федерального органа исполнительной власти уровня министерства или агентства, который займется вопросами социальной поддержки военных, ветеранов и членов их семей.

Среди тем, поднятых в ходе заседания, оказались жилищное обеспечение ветеранов боевых действий и сотрудников силовых ведомств. Участники предложили закрепить на законодательном уровне сроки предоставления постоянного жилья военнослужащим.

Также в письме содержится предложение создать военно-патриотические лагеря для молодежи, в том числе для детей участников СВО. В качестве основы предлагается использовать опыт Академии дружбы народов "Ахмат". Особое внимание предлагается уделить участию действующих военных в роли инструкторов и наставников. Рассматривается и возможность передачи в пользование академии заброшенных лагерей в новых регионах. 

Еще одна озвученная в документе просьба - рассмотреть возможность присвоения статуса участника боевых действий или аналогичного сотрудникам федеральных служб, которые выполняют задачи в условиях, сопряженных с угрозой жизни и здоровью. Кроме того, предлагается пересмотреть подход к определению участников боевых действий, чтобы исключить случаи кратковременного нахождения в зоне СВО ради получения льгот. 

Ранее сообщалось, что театр патриотической драматургии создадут в Москве по просьбе Прилепина. 

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Теги:
Владимир Путин Захар Прилепин СВО
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