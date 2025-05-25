Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 июня 2025 17:30  [45] Около 800 дополнительных бюджетных мест открыли в нижегородских колледжах
21 июня 2025 16:56  [138] Нижегородская вонь вновь привлекла внимание главы Следственного комитета
21 июня 2025 15:10  [305] Более 30 тысяч вакансий предложат на ярмарке трудоустройства в Нижнем Новгороде
21 июня 2025 13:02  [516] Почти миллиард рублей направят на ремонт трассы Р-177 в Нижегородской области
21 июня 2025 12:51  [675] Нижегородец заразился боррелиозом после прогулки на сапе по Гребному каналу
21 июня 2025 12:20  [612] Нижегородская школьница набрала по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам
21 июня 2025 10:35  [675] Круглосуточный мониторинг воздуха введен в Нижнем Новгороде из-за жалоб на запах
21 июня 2025 09:48  [683] Стало известно, почему пассажир нижегородской канатки проехал с открытой дверью
20 июня 2025 20:00  [352] Около 5 млн рублей выделили на борьбу с незаконными свалками в Московском районе
20 июня 2025 19:00  [298] Движение на Алексеевской в выходные перекроют из-за замены теплотрассы
Общество

Нижегородская вонь вновь привлекла внимание главы Следственного комитета

21 июня 2025 16:56  [138] Общество
Нижегородская вонь вновь привлекла внимание главы Следственного комитета

Нижегородская вонь вновь привлекла внимание Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в Следственном управлении России. 

Глава СК России поручил доложить по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Верхних Печёрах. В ведомстве отметили, что жители микрорайона продолжают жаловаться на неприятный запах, который, по их словам, ощущается на протяжении нескольких лет. Причинами неприятного амбре граждане называют ненадлежащее состояние инженерных сетей, включая канализацию, а также деятельность промышленных предприятий, расположенных поблизости.

По информации, размещённой в комментариях на странице приёмной председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина во "ВКонтакте", ситуация негативно сказывается на самочувствии жителей. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, вопрос до сих пор не решён. Отмечается, что уголовное дело, возбужденное по факту возможного нарушения природоохранного законодательства, расследуется длительное время, а конкретные лица к ответственности так и не привлечены.

В связи с поступившими обращениями Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. 

Напомним, в апреле жалобы на вонь в Канавинском районе дошли до главы Следкома России Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о результатах проверки этой информации. 

В минэкологии региона сообщили в Нижнем Новгороде введен круглосуточный мониторинг воздуха из-за жалоб на запах, создана рабочая группа, которая должна определить источник неприятного запаха, а также предложить пути решения проблемы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Экология
Поделиться:
Новости по теме
14 июня 2025 10:30  [1385] Вонючий туман окутал Нижний Новгород в ночь с 13 на 14 июня
11 июня 2025 16:40  [1069] Журналистам показали, как ведется реконструкция Нижегородской станции аэрации
09 июня 2025 13:00  [580] Более 1000 жалоб поступило от нижегородцев на загрязненный грязный воздух за год
23 апреля 2025 15:40  [927] Мэр проверил ход реконструкции коллектора на Мещере после жалоб нижегородцев
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных