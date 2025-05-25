Нижегородская вонь вновь привлекла внимание главы Следственного комитета Общество

Нижегородская вонь вновь привлекла внимание Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в Следственном управлении России.

Глава СК России поручил доложить по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Верхних Печёрах. В ведомстве отметили, что жители микрорайона продолжают жаловаться на неприятный запах, который, по их словам, ощущается на протяжении нескольких лет. Причинами неприятного амбре граждане называют ненадлежащее состояние инженерных сетей, включая канализацию, а также деятельность промышленных предприятий, расположенных поблизости.

По информации, размещённой в комментариях на странице приёмной председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина во "ВКонтакте", ситуация негативно сказывается на самочувствии жителей. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, вопрос до сих пор не решён. Отмечается, что уголовное дело, возбужденное по факту возможного нарушения природоохранного законодательства, расследуется длительное время, а конкретные лица к ответственности так и не привлечены.

В связи с поступившими обращениями Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Напомним, в апреле жалобы на вонь в Канавинском районе дошли до главы Следкома России Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о результатах проверки этой информации.

В минэкологии региона сообщили в Нижнем Новгороде введен круглосуточный мониторинг воздуха из-за жалоб на запах, создана рабочая группа, которая должна определить источник неприятного запаха, а также предложить пути решения проблемы.